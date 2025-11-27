年夜飯輕鬆嘗 摩斯開賣佛跳牆享早鳥價 桂冠年菜2步驟上桌
年關將近，不少人計畫返鄉過節，餐飲業者紛紛釋出年菜訊息，為團聚用餐增添選擇。摩斯漢堡推出「2026金馬報喜年菜」，8道佳餚不到3000元；桂冠窩廚房今年特別邀請江浙功夫菜講師李璐老師監製，6道年節料理只需2步驟復熱即可上桌。
摩斯漢堡「2026金馬報喜年菜」8件組包括「人蔘烏骨雞」、「太極佛跳牆」、「紹興梅干東坡肉」、「櫻花蝦蒲燒鯛米糕」、「香薑樹子海上鮮」、「鹹水鵝」、「藥膳鮮蝦」、「蜜汁雙方」，即日起至12月15日完成預購享早鳥優惠價2988元；強打菜色「太極佛跳牆」採傳統佛跳牆烹調手法，以老母雞骨頭與豬頭骨為湯頭料基底，加入紅棗和多種鮮蔬食材高壓精燉成濃郁湯底，依序放入栗子、芋頭、豬腳丁、排骨酥、香菇、鳥蛋等食材，用慢火煨製，使湯頭與食材風味完美結合；「太極佛跳牆」在細緻烹調工法下，湯頭入口溫醇濃厚，香郁而不膩，搭配豐富食材營造出別具風味的味覺饗宴。
桂冠窩廚房延續去年江浙功夫菜系列的熱烈好評，今年進一步升級餐桌陣容，首度以「雙主廚聯手」為概念，結合江浙功夫菜的細膩火候與飯店家宴的暖心滋味，推出更貼近家庭需求的年節料理選擇。由李璐老師監製的功夫菜系列，重現經典江南滋味醬香入骨的「無錫醬燒子排」、香氣層疊的「黃金干貝櫻花蝦米糕」、手打軟嫩的「江蘇獅子頭」及口感濃郁又不失清雅的「上海醃篤鮮」；陳育仁主廚則以飯店級品質監製「金燒筍絲蹄膀」與「慢煨烏骨雞湯」兩道經典年菜，將滷香與湯香完美融合，溫補又飽足，業者強調，全系列產品皆以冷凍保存設計，只需復熱、擺盤兩步驟即可上桌。
