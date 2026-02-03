年夜飯 整桌滿滿 好澎湃 修但幾勒 這道菜竟超過4000卡
每到圍爐，餐桌上總是澎湃到不行，每道年菜都充滿儀式感，但你知道嗎，有幾道料理的熱量其實高到會讓人瞬間沉默三秒，這次幫大家把常見年夜飯熱量一次整理好，讓大家邊吃邊更有概念，才不會年後看到體重才後悔。 年夜飯熱量 一次看：
糖醋魚(750g) 1198kcal
筍絲蹄膀(1500g) 4103kcal
臘味米糕油飯(1000g) 2607kcal
紅燒獅子頭(8顆800g) 2536kcal
佛跳牆(2480g) 2532kcal
東坡肉(550g) 2448kcal
燉全雞湯(2500g) 1683kcal
八寶芋泥(650g) 1092kcal
港式蘿蔔糕(一條1000g) 1010kcal
烏魚子(一片200g) 800kcal
干貝海鮮蔬菜湯(1200g) 818kcal
清蒸魚(600g) 768kcal
黃金炸蝦球(10顆300g) 729kcal
藥膳醉蝦(約15尾500g) 510kcal
綜合水果盤(1050g) 400kcal 看到這裡是不是有被嚇到...原來熱量這麼驚人，但別擔心，吃還是要吃！只要學會掌握份量，就能享受美食又不怕胖。 年夜飯 掌握份量 不怕胖： 全穀雜糧 8分滿碗 米糕、八寶芋泥都容易越吃越多 建議以糙米、大麥、南瓜、芋頭、山藥來替換 裝到8分滿剛剛好 蔬菜 1.5個拳頭 年菜桌上菜色豐富 蔬菜裝滿是王道 青江菜、香菇、高麗菜、芥菜都能大力吃 豆蛋魚肉 1個手掌大小 蹄膀、東坡肉、獅子頭 這些都超好吃 但能選瘦肉就不要選肥肉 或是可以改吃像是雞胸肉、豬里肌、鮮蝦 這些都更清爽 餐後水果 1個拳頭 年節零食吃起來很爽 但高油高糖真的很可怕！ 換成柑橘、蘋果、草莓、芭樂會更健康唷 飲料 無糖飲、乳製品 含糖飲料一杯接一杯 真的會攝取太多糖分、熱量 選擇無糖茶或乳製品 更健康 營養師小提醒： 過年聚在一起最重要的是幸福感，只要用對方式吃、用對份量配，隔天起床就不會想懺悔啦，建議大家吃飽後，可以相約親友一起去散散步，消耗一些熱量，還能促進感情，一舉兩得，祝大家年夜飯吃得開心，身體也穩穩健康，新的一年繼續幸福滿滿。
吃年菜 掌握份量不怕胖 聰明選 均衡吃 年後不還債
過年前3週 21天減脂計畫 不挨餓 不爆復胖 先瘦一圈 過年才有本錢吃
