年夜飯「黏黏食物」是過年殺手 消防員點名2類人：最危險

【緯來新聞網】每到了農曆春節，總少不了年夜飯和大餐，但若吃東西不小心，可能會導致異物哽塞。消防員提醒，最危險的是那盤「黏黏的東西」，尤其老人和小孩要注意，倘若意外發生，通常只有幾分鐘的黃金時間，錯過恐造成腦死，不可輕忽。

消防安全粉專「消防神主牌」在Threads警告，過年殺手常出現在年夜飯桌上，最危險的不是熱量，而是「黏黏的食物」，包括湯圓、年糕、麻糬，這些是老人與小孩的頭號殺手，每年過年都會有好幾起「異物哽塞」的報案。



「這種意外發生時，通常只有短短幾分鐘的黃金時間」，「消防神主牌」指出，等到救護車來，往往已經OHCA（心肺功能停止），因為大腦缺氧是不能等的，4到6分鐘就會造成不可逆的腦死，所以今年過年回家，除了帶禮盒，一定要學會「哈姆立克法」，是唯一能跟死神搶人的招式。



「消防神主牌」並分享如何判斷噎到的方法，聽聲音最準，異物哽塞最明顯的特徵是「無聲」，如果長輩吃東西嗆到，但還能「用力咳嗽」、還能「說話」或「發出聲音」，代表氣管沒有全堵死，用力咳出來就好。反之，如果他突然不說話、臉色漲紅轉黑、雙手掐住脖子（這是通用的求救手勢）、發不出任何聲音、無法呼吸，這就是「完全阻塞」，請立刻丟下筷子，繞到他背後救人。



據了解，1歲以上兒童可適用成人哈姆立克急救法，首先站在患者後方，雙腳呈弓箭步，前腳膝蓋置於患者雙腿之間，上半身靠近患者或貼緊背部以防患者跌倒；一手握拳，拳眼朝向肚子，抵住肚子上緣的劍突尖端下方，另一手環抱病人腹部並握住自己的拳頭，雙手用力向病患的後上方，快速間重複推擠，留意是否有異物吐出。

