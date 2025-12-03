年奪命1.7萬人！「這疾病」死亡率遭低估4.5倍 負擔直逼肺癌

記者簡浩正／台北報導

小心咳痰喘。肺阻塞（COPD）是一種不可逆的慢性呼吸道疾病，若未及早診斷與治療，急性發作時恐有死亡風險。但統計發現，台灣肺阻塞死亡人數被嚴重低估，實際死亡率高出4.5倍，每年估1.7萬人因病喪命。醫師示警，肺阻塞會提高併發癌症、慢性病等疾病風險，醫界呼籲應強化照護肺阻塞患者。

今年起台灣政府積極推動「健康台灣」政策，從預防醫學、慢病管理到新藥納入健保，皆展現出與國際接軌的速度與決心。然而，這些努力的背後，仍潛藏一項被低估的威脅—肺阻塞(COPD)，不僅連續17年居十大死因，且會提高併發癌症、慢性病等疾病風險。

「COPD是一個胸腔科醫師『每天都在病房看到、卻一直被輕忽』的疾病，患者更是不少慢性疾病的高風險族群。」台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，COPD患者隨時面臨急性惡化發作的威脅，且每一次急性惡化發作，都將導致更頻繁地進出加護病房，長期下來對患者、家庭，甚至醫療體系都將帶來沉重負擔。

統計發現，台灣肺阻塞死亡人數被嚴重低估，實際死亡率高出4.5倍，每年估1.7萬人因病喪命。（圖／記者簡浩正攝影）

台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所所長林先和指出，依據全球疾病負擔（GBD）所提出的死因校正方法發現，COPD所導致的死亡人數被嚴重低估，實際年齡化標準死亡率較官方數據高出4.5倍，每年預估有高達1.7萬人因COPD而離世。

COPD對健康的威脅不僅如此，林先和指出，從疾病負擔（DALY）的角度來看，發現COPD與各癌別中死亡人數居首的肺癌竟不相上下，DALY涵蓋「早逝（YLL）」和「失能（YLD）」，進一步分析發現，肺癌病人的疾病負擔以早逝居多，但COPD則是失能比例遠高於肺癌。他說，根據2023年的COPD及肺癌的健保支出公開資料，肺癌健保支出點數總額是COPD的4倍。顯示因COPD的死亡率被低估、疾病負擔被輕忽，也間接造成健保投資不足。

對抗這項國病級的COPD負擔威脅，提供第一線人員創新治療武器很重要，台灣胸腔暨重症加護醫學會公共政策工作小組賴俊良召集人強調，COPD有不少共病問題，如病人也有肺癌，治療上會更棘手。然而，COPD治療選擇長年受限於只有傳統治療可用，研究顯示，過半數接受傳統治療的患者，仍會發生急性惡化。所幸，國際治療指引GOLD今年已將生物製劑納入，為中重度COPD病人帶來曙光，研究已證實生物製劑可降低逾3成的中重度急性惡化風險，因此，國內COPD治療指引也已跟進國際完成更新。

健保署長陳亮妤指出，健保治療接軌國際為目前健保給付目標，未來將持續討論COPD治療政策，助力健康台灣。（圖／台灣胸腔暨重症加護醫學會提供）

健保署長陳亮妤表示，COPD是健康台灣慢性病控制的重點之一，健保署自明（2026）年起論質計酬（P4P）增加挹注2500萬，以提升照護費與獎勵點數、納入急性惡化追蹤、共病評估與風險分層指標，鼓勵更多醫療院所積極參與方案，提升COPD照護涵蓋率，讓每一位病友都能獲得及時、適切的治療。

