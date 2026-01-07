年奪4萬命！21歲男大生「心因性猝死」 醫揭9種人是高危群

記者鄭玉如／台北報導

桃園一名21歲大學生在教室突昏迷，急救不治確診心因性猝死，心律不整是主因。（示意圖／PIXABAY）

桃園某大學一名21歲大學生5日在教室突然昏迷，經急救後仍回天乏術，法醫相驗確認為「心因性猝死」。而心因性猝死主要因心血管相關疾病所致，近九成是心律不整引發，且經常發生於青壯年身上，每年約2.3萬至4.6萬人死於心因性猝死，對此分享9種高風險族群。

根據啟新診所官網指出，心因性猝死是心跳突然或意外停止，主要因心血管相關疾病導致，約近九成是心律不整引發。每年約2萬3千人至4萬6千人死於心因性猝死，台灣高達50萬人有心律不整問題，應提高警覺。而臨床上，猝死的發病年齡在30至50歲的青壯年，以男性居多，可能在睡眠中、休息或輕度運動或活動中，突發心跳驟停而猝死。

哪一類青壯年應慎防心臟猝死？心因性猝死除了先天基因缺陷造成的異常，年齡35歲以上，伴有9症狀的人都是潛在危險群，包括「有吸菸習慣、體重過重或肥胖、有心血管病史（如曾做心導管、心臟繞道手術、支架者或心肌梗塞、中風）、三高、曾經暈倒、出現輕微心悸、有遺傳心因性猝死者，家中曾有人猝死、長期在高度心理壓力下、長期過勞」，平時應多注意身體狀況。

啟新診所提醒，研究發現，「愛吃蔬果、規律運動（每週健走或其他運動2.5小時以上）、不肥胖（BMI介於18.5kg/m2至24kg/m2之間）、不抽菸和二手菸」，有助於減少心臟疾病與死亡的風險。

