年奪5.4萬命！「7症狀」是罹癌警訊 醫示警：吃不下最慘

記者施春美／台北報導

醫師吳鴻誠表示，癌症有7大症狀，例如體重減輕、厭食、貧血等。(圖／取自「祝你健康」)

癌症是國人十大死因之首，據衛福部最新統計，台灣每年因癌症死亡者約5.4萬人。醫師吳鴻誠表示，7大症狀是癌症警訊，包括暴瘦、嗜睡、厭食、貧血等，「其中，厭食是癌症與其他疾病的最大差異。」他提醒，民眾務必提高警覺，早期就醫，以利治療。

血液腫瘤科醫師吳鴻誠在「祝你健康」節目中表示，癌症主要有7大症狀，民眾可於日常生活中注意自身有無下列變化：

1. 體重減輕、血糖不穩

2. 肌肉萎縮、活動力下降、嗜睡

3. 倦怠無力、消瘦憔悴

4. 厭食、易飽感

5. 蒼白、貧血

6. 電解質不平衡

7. 蛋白質與脂質合成下降

吳鴻誠表示，癌症來自於身體長期的慢性發炎，因此患者會出現血糖控制不佳等現象，就上述症狀來說，「厭食尤其值得注意，因為癌細胞會產生一種細胞激素，此細胞激素會抑制人的進食慾望。這也是癌症與其他疾病的最大差異。」

吳鴻誠並表示，最容易讓人疲倦的是3種癌症，包括肺癌、肝癌、血液性癌症，以急性骨髓性白血病而言，一旦確診到病逝，常只有幾週的時間，患者的生命是以「週」為計算單位。因此，民眾若發現自身出現上述症狀，務必及早就醫、診斷，以利治療。

