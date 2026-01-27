年奪5.4萬命！「7症狀」是罹癌警訊 醫示警：吃不下最慘
記者施春美／台北報導
癌症是國人十大死因之首，據衛福部最新統計，台灣每年因癌症死亡者約5.4萬人。醫師吳鴻誠表示，7大症狀是癌症警訊，包括暴瘦、嗜睡、厭食、貧血等，「其中，厭食是癌症與其他疾病的最大差異。」他提醒，民眾務必提高警覺，早期就醫，以利治療。
血液腫瘤科醫師吳鴻誠在「祝你健康」節目中表示，癌症主要有7大症狀，民眾可於日常生活中注意自身有無下列變化：
1. 體重減輕、血糖不穩
2. 肌肉萎縮、活動力下降、嗜睡
3. 倦怠無力、消瘦憔悴
4. 厭食、易飽感
5. 蒼白、貧血
6. 電解質不平衡
7. 蛋白質與脂質合成下降
吳鴻誠表示，癌症來自於身體長期的慢性發炎，因此患者會出現血糖控制不佳等現象，就上述症狀來說，「厭食尤其值得注意，因為癌細胞會產生一種細胞激素，此細胞激素會抑制人的進食慾望。這也是癌症與其他疾病的最大差異。」
吳鴻誠並表示，最容易讓人疲倦的是3種癌症，包括肺癌、肝癌、血液性癌症，以急性骨髓性白血病而言，一旦確診到病逝，常只有幾週的時間，患者的生命是以「週」為計算單位。因此，民眾若發現自身出現上述症狀，務必及早就醫、診斷，以利治療。
更多三立新聞網報導
吃飽「1狀態」慘了！最新研究：糖尿病、心梗、中風、癌症接著來
霍諾德被轟了！歐洲媒體重批Netflix：令人毛骨悚然、不負責任
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
努力健身≠大肌肉 重磅研究曝「關鍵」：1類人天生就是巨巨
其他人也在看
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5則留言
300萬台人注意！醫曝「它」最能預防糖尿病：不是飲食
台灣糖尿病患人數恐超過300萬，何種生活方式最能降低胰島素抗性，備受關注。醫師王介立表示，對於糖尿病患者，最有效且有效降低胰島素抗性的方法，不是飲食，而是運動。他表示，人在進食後、胰島素濃度上升時，血糖會優先導向先前活動過的肌肉組織以回補肝醣，且此效果能持續好幾個小時。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9則留言
國病鼻咽癌常被忽略！台大醫示警「就醫已晚期」 每週2飲品風險大降
曾被視為國病的「鼻咽癌」，過去在台灣是排名前5的癌症，這幾年逐漸被淡忘。醫師表示，全台灣每個人都有機會得到鼻咽癌，不過初期常被忽略，症狀包括耳悶、鼻涕或痰帶血等，等到就醫時往往已是晚期。而常吃醃製食品者，罹患鼻咽癌風險較高。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發表留言
吃飽「1狀態」慘了！最新研究：糖尿病、心梗、中風、癌症接著來
許多人有「吃飽就極度睏倦」的經驗，醫師張家銘表示，這是人進食後，血糖升高，胰島素會大量分泌，以便讓血糖進入細胞，但卻出現胰島素阻抗，導致細胞得不到養分而睏倦，亦即陷入「吃多卻易累、仍想吃甜食」的惡性循環。他表示，胰島素阻抗不只是糖尿病前期，還與脂肪肝、心血管疾病、失智、癌症、腎臟病有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
胃癌9成元凶是它！莊人祥也中鏢 「免費篩檢擴大」資格曝光
胃癌約有8至9成是幽門螺旋桿菌（HP）感染引起！為降低國人胃癌發生率，衛福部自今年（2026）1月1日起，全面提供我國45歲至74歲民眾終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。衛福部常務次長莊人祥今（27）日也以胃癌病友的身份宣導，符合資格的民眾記得篩檢。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
59歲男罹肝癌 1年後「12公分腫瘤」竟沒了！醫揭3奇蹟助力
罹患肝癌不代表走入絕境，胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，過去曾發生肝癌自發性消失的案例，機率最高僅約6萬分之1。即便在沒有手術、化療的狀況下，腫瘤仍可能因「缺血缺氧」、「戒除致癌物」或「誘發免疫反應」而縮小甚至消失。他舉例，曾有患者確診新冠肺炎後，12公分的巨大腫瘤竟在一年後完全壞死，強調這些案例是為了鼓勵癌友，在艱難的抗癌路上不要輕言放棄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 108則留言
肯爺道歉！刊登《華爾街日報》全版廣告 身陷躁鬱症吐心聲
美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（現改名為Ye）去年2月帶著老婆碧昂卡亂入第67屆葛萊美音樂獎紅毯，因為老婆身穿透明薄紗，幾乎是三點全露，立刻被請離現場。肯伊威斯特不少詭異行為都掀起討論，不料，他在26日(美國時間)在《華爾街日報》刊登全版廣告，針對過去的爭議行為公開道歉，並且進行說明。尤其針對先前反猶太主義的言論與行為，表示深切遺憾。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
2飲料可降鼻咽癌風險！台大研究證實
[NOWnews今日新聞]鼻咽癌為台灣及東南亞地區重要的頭頸部惡性腫瘤之一，與遺傳背景、環境因素及EBV感染密切相關。台大醫院長期追蹤研究發現，以環境因子而言，攝取植物性維生素、鮮魚、每週約1杯500...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 1則留言
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 1 週前 ・ 22則留言
菠菜是天然的營養倉庫！護眼睛、骨頭、提升免疫 醫師大推1吃法
菠菜營養滿分，但該如何吃才能兼顧美味與健康呢？功能醫學科醫師劉博仁指出，菠菜被譽為「天然的營養倉庫」，富含維生素A、C、K、葉酸等多種營養素，有助於維持視力、免疫力、骨骼等健康。不過，菠菜中也含有高量健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 2則留言
台人常吃1類早餐被列一級致癌物！醫：大腸癌風險增18%
生活中心／張予柔報導隨著現代人越來越注重健康，早餐已經成了許多民眾日常關注的重點，但醫生提醒，台人愛吃的「1類早餐」，其實早已被世界衛生組織（WHO）列為「第一級致癌物」，危險程度甚至與菸草、石棉相當。食安專家韋恩在粉專「韋恩的食農生活」指出，政府對其危害的作為仍有限，民眾應提高警覺。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 4則留言
45歲《好聲 Family》奪冠女歌手癌逝！夫揭比賽時癌擴散全身 醫：別誤為痔瘡
曾經帶著7歲女兒一起參加歌唱比賽《好聲 Family》第6季，並一舉奪冠的馬來西亞女歌手毛依賢驚傳已經病逝！她的丈夫蕭靖凇在社群發表長文懷念亡妻，證實抗癌4年、開兩次大刀的她不敵大腸癌病逝，享年45歲健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1則留言
39歲男患嚴重糖尿病！3個月逆轉報告數字 醫曝最大2關鍵
一名39歲男子被診斷出糖尿病後，原本因血糖嚴重失控，需要每天施打胰島素，沒想到短短3個月內，靠著規律用藥與調整生活習慣，不但成功停針，血糖、膽固醇和肝功能指數也明顯好轉。內分泌科醫師楊幼琳分享這起案例表示，早期介入與病患高度配合，是關鍵因素。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發表留言
胃癌篩檢公費開跑！45-74 歲領管免費驗 莊人祥唐玲現身呼籲
胃癌是台灣十大癌症第9位，每年超過4000人被診斷，其中有8到9成是幽門桿菌感染引起。衛福部今年起全面提供45歲至74歲民眾、終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」。同為胃癌病友的衛福部次長莊人祥、藝人唐玲都以自身經歷呼籲，切勿輕忽幽門螺旋桿菌，務必把握機會受檢。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
小夾子大功用 140公斤妙齡女減掉一半體重
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 31歲吳小姐體重高達140公斤，走兩三步路就容易喘，胃食道逆流狀況也很嚴重。因為擔心身體狀況會越來越差，所以下定決心要開始減重，曾經試過多種好醫師新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
她三餐吃超商，腸道竟罷工「一週沒便意」！營養師精選「腸道順暢菜單」：關東煮、御飯糰都入列
現代人生活節奏緊湊，腸道健康往往成了被忽略的一環。衛生福利部臺北醫院營養科營養師朱姵穎分享，一名40歲職場婦女長期奔波在工作與家務中，「蠟燭兩頭燒」導致作息紊亂、生理時鐘失調。為了節省時間，她三餐多以麵包或超商便當草草解決，忙起來甚至忘記上廁所，最久竟長達一週沒有任何便意。 朱姵穎指出，便秘是現代文明病，高壓、久坐、外食比例高的上班族，最容易成為高風險族群。她提醒，排便時若過度用力，會使血壓瞬間升高，對心血管系統造成負擔，長期忽視甚至可能誘發腦中風或其他心血管疾病，是現代生活型態下不可輕忽的健康警訊。幸福熟齡 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
致死率58％！「立百病毒」將列法定傳染病 出國別吃1食物
印度「立百病毒」疫情升溫，泰國因多個觀光景點有大量印度遊客，已宣布加強疾病監控，並於當地普吉國際機場對來自印度的遊客加強健康檢測。至於台灣是否跟進？衛福部疾管署表示，目前維持針對印度喀拉拉州警示為「第二級」，已預告立百病毒將列第五類法定傳染病，並呼籲民眾出國避免生飲任何食用受污染食物、水果、果汁等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
吃素不一定健康？專家曝「偽豆類」恐越吃越胖 百頁豆腐也上榜
攝取足夠的蛋白質，對維持身體健康相當重要。營養師曾建銘指出，雖然市面上許多素食產品標榜高蛋白，但往往同時含有較高的鈉與油脂，若未多加留意，反而可能增加健康負擔，因此在補充營養的同時，「選對來源」才是關鍵。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3則留言
感冒藥水別倒馬桶！藥師揭「正確處理過期藥品方式」 亂丟恐傷身
農曆春節要到了，不少家庭開始進行年前大掃除，清理家中堆放已久的過期藥品或未服用完的藥物。不過，食藥署與藥師提醒，藥品並非都能隨手丟進垃圾桶，若處理方式不當，恐怕對環境或人體安全造成風險。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1則留言