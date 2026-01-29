年少輕狂沒目標 投入慈濟改寫人生劇本

76歲志工林健和，年輕時留長髮四處遊玩，還兩度留級，後來考上郵局工作生活依舊沒有目標，所幸志工邀約下，投入環保回收也聆聽上人的法，他彷彿開竅一般，20多年來積極付出，他說是慈濟給予他生命價值，是慈濟豐富他的人生。

「請問怎麼走，長照，往左手邊。」

對待民眾親切有禮，是諮詢台76歲志工林健和給人的一貫印象，這跟他沒進慈濟前截然不同。

慈濟志工 林健和：「早期就是留了長髮，拿把吉他，求學的過程，初高中我是個留級生，師父的法、觀念啦，各方面，無形中讓我沉澱下來。」

慈濟志工 王美仁：「他很貼心啦，每天都來諮詢台幫我們，上早班的工作。」

社區民眾 吳曾如：「大家都很好，笑咪咪，很親切。」

「(師兄我們一星期收幾次)，一、三、五(三次)。」

原本對生活漫無目標的林健和，直到接觸佛法茹素並受邀做環保後，有了轉變。

慈濟志工 林健和：「早期接觸就是環保，環保我覺得很有意義，唯有做，才能體會出人生大道理。」

慈濟志工 王建宗：「他很精進，很賣力，做事情很負責就對了，我們去巨蛋(回收)如果缺人，他就在那邊招兵買馬。」

投入慈濟20多年來，林健和在付出與學習中，找到了人生的方向與價值。

