年工時世界第5高！勞動部揭「周休三日」難點

日前有民眾於公共政策網路平台上提案「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」，歷經多個月研商後，有部會稱製造業就反映若實施周休三日，人力與排班調整困難，恐降低產能並影響國際供應鏈交期，服務業也會提高用人成本與營運壓力，農業也宣稱影響作業與流通效率，勞動部說，將積極推動運用既有的工時彈性措施，包含彈性上下班、減少工時、遠距工作等多元作法，營造有利企業留才與員工權益的職場環境。

據統計，民國113年我國年總工時達2030.4小時，僅較哥倫比亞、墨西哥、新加坡、哥斯大黎加低，高居主要各國中世界第5，甚至比去年再前進1名，依舊是亞洲第二高，遠遠超過日本及韓國。因此有勞工提案盼「推動四日工作制，每周上四天班放假三天」並獲連署過關。

勞動部因而徵詢各界意見，其中各部會反映，針對製造業部分，提及製造業有不中斷產製的特性，若實施周休三日，人力與排班調整困難，恐降低產能並影響國際供應鏈交期；周休三日也將會提高服務業的用人成本與營運壓力，中小微企業人力普遍配置緊縮，工時調整會直接影響生產與營運，加以產業與區域差異顯著，難以適用一致的工時制度；農業則具季節及地區性差異，恐影響作業與流通效率。

部會也指出交通運輸、醫療、社福等多個領域已嚴重缺工，部分行業工作型態係24小時營運，若實施周休三日，除人力成本上升，亦加劇人力缺口，短期內透過現有人力加班因應，反而無法讓勞工休息，亦可能產生危害飛航安全、病人照護權益等負面影響；若出勤日數減少，學校行政支援與教學活動會同步受到限制，可能增加學校教學活動或推動行政業務的困難，亦對課綱或學分的制定產生影響；民生相關服務，例如：農會、郵政、學校、文化場館等，可能縮短民眾洽辦業務的時間；股市、銀行等金融市場與國際不同步，恐無法即時反映國際金融情勢，降低市場競爭力與資金調度彈性。

勞動部也邀集提案者、勞團、雇主及學者專家座談，勞工團體認為，政策主軸應著重於落實周休二日與提升工作及家庭平衡，加強宣導企業申請工作生活平衡補助，降低工會籌組門檻，以強化工會與企業集體協商工時彈性化機制。雇主也認為，可透過工時彈性措施因應以面對少子化與缺工壓力，但縮短工時或周休三日涉及產業特性與服務模式調整，須漸進推動，並給予產業適應期，現階段政府可先透過標竿企業建立工時彈性化範例，輔導中小企業逐步落實。

學者專家也指出，應先落實周休二日，可鼓勵企業在招募求才時主動揭露年總工時資訊，並納入ESG指標或永續報告書，及透過集體協商機制，自主協商工時彈性化措施或縮減工時。

勞動部指出，若全面推動周休三日，涉及勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度及整體經濟運作，應審慎考量，現階段宜先落實周休二日，推動勞雇雙方協商實施能符合勞工需求的工時彈性化措施；勞動部將積極推動運用既有的工時彈性措施，包含彈性上下班、減少工時、遠距工作等多元作法，同時鼓勵工會與企業透過團體協商簽訂有利勞工兼顧工作與家庭需求的團體協約，營造有利企業留才與員工權益的職場環境。

