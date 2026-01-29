年年不缺席的溫暖 屏東縣115年雞湯送暖活動啟動

▲屏東縣115年雞湯送暖活動今（29）日由周春米縣長鳴槍啟動，將送出4,318份雞湯，關懷獨居長者。（圖／記者王靚慧攝）

【記者 王靚慧／屏東 報導】屏東縣政府攜手屏東基督教醫院舉辦115年「雞湯送暖．天使傳愛」活動，今（29）日於屏東西市場前廣場啟動，於春節前將4,318份雞湯發送至全縣獨居長輩家中，縣長周春米與屏基副院長施丞貴等人步行前往西市場附近88歲的黃蔡阿嬤家，送出第一份雞湯並與阿嬤話家常。周縣長說，雞湯送暖活動持續24年，散發的能量和配送的距離，不只是一份雞湯的溫暖而已，感謝各單位的捐助和志工的協助。

周縣長表示，「雞湯送暖」活動透過公私協力模式，長期關懷獨居長者的生活與健康需求，今年號召醫事團體、企業、在地宮廟、愛心民眾捐款，動員郵局郵務士、社會處社工等人員，規劃於農曆春節前，將4,318份溫補雞湯及素食湯品，送至全縣列冊關懷的獨居長輩家中，同時也透過發送雞湯，更了解長輩的狀況，讓長照、衛生、社福等單位提供更精準的服務。

廣告 廣告

周縣長說，為擴大獨居老人關懷服務，今年度配合行政院「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」政策，申請中央補助經費逾9,100萬元，將運用於五大策略，包括針對單獨戶長者全面普查、擴大辦理送餐及緊急救援系統安裝服務、促進在宅健康、建立民政與社政人員共訪機制、結合社區照顧關懷據點與文健站提供獨老關懷等。

施丞貴副院長表示，「雞湯送暖．天使傳愛」活動承襲早年宣教士醫師騎乘自行車、奔波百里為病患送藥的精神，自民國92年首度送出100分雞湯以來，到今年的4,318份，累計24年來已送出47,323份雞湯，成為屏東縣持續最久的年節關懷行動。近期屏基陸續接到長輩來電詢問今年什麼時候送雞湯，可見這項關懷行動早已成為長輩們年前最溫暖的惦記。

雞湯送暖活動在周縣長鳴槍後，送暖車隊正式出發，周縣長與施副院長親自將第一份雞湯送至黃蔡阿嬤家中。孤身一人的黃蔡阿嬤許久沒有見到一群人來到家中，喝著暖心雞湯與眾人閒話家常，不禁感動落淚說這是她最幸福的一天。黃蔡阿嬤平時會到社區關懷據點參加活動，居家服務員也會定期到府服務，讓她直呼「政府很疼惜老人」。

▲周春米縣長與施丞貴副院長將第一份雞湯送至黃蔡阿嬤家中，並關懷黃蔡阿嬤的日常生活。（圖／記者王靚慧攝）

屏基指出，今年雞湯送暖自1月30日起，將結合7-ELEVEN的物流配送，動員各鄉鎮公所志工及中華郵政公司屏東郵局郵務士，親手把4,318份營養雞湯送進社會處列冊關懷的長輩家中，共造福縣內4,415位長者，在春節前夕獻上一份年年不缺席的溫暖。

屏基表示，這份溫暖能夠一年一年延續，仰賴社會各界的愛心支持，今年預計送出4,318份全雞雞湯，每份成本700元，目前整體活動經費仍短缺約100萬元，亟盼能有更多民眾共襄盛舉。歡迎民眾捐款認購，郵政劃撥帳號0402-9369戶名：財團法人屏東基督教醫院。