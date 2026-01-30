年年創驚喜！輝達「尚蓋讚」尾牙規模再進化 黃仁勳：感謝台灣夥伴

財經中心／王文承報導

輝達（NVIDIA）台灣分公司今（30）日在南港展覽館2館1樓舉辦年度尾牙，AI教父、輝達執行長黃仁勳親自出席。今年尾牙主題為「輝達尚蓋讚」，吸引超過2000名員工共襄盛舉。黃仁勳一現身便成為全場焦點，他一改過往標誌性的皮外套造型，改以夏威夷風格黑色花襯衫搭配黑色長褲亮相，整體風格相當休閒，瞬間驚豔現場所有人。

今年尾牙主題定為「輝達尚蓋讚」，延續輝達一貫高規格、高話題的傳統，從入口大型看板曝光起，便吸引員工爭相拍照打卡，現場氣氛明顯比往年更加熱烈。原本媒體以為黃仁勳將從正門現身，沒想到他卻低調從側門進場，並未穿上招牌皮外套，而是以黑色花襯衫造型亮相，一出現便熱情向媒體揮手致意，還笑稱自己今天的穿搭「非常有台灣味」。

廣告 廣告

黃仁勳受訪時表示，過去一年相當忙碌，輝達推出了許多新產品，也協助眾多企業正式跨入人工智慧領域。他特別感謝台灣企業與合作夥伴給予輝達的大力支持，並強調所有員工都非常努力，因此今晚就是要好好一起慶祝。

今年尾牙主題定為「輝達尚蓋讚」，延續輝達一貫高規格、高話題的傳統，從入口大型看板曝光起，便吸引員工爭相拍照打卡，現場氣氛明顯比往年更加熱烈。（圖／記者王文承攝影）

當媒體詢問今年尾牙共有多少員工參與時，黃仁勳立刻轉頭詢問身旁助理，隨後笑著表示，今晚現場約有2000多名員工共襄盛舉。

回顧去年輝達尾牙，主題為「輝達魔法之夜」，當時共有超過1500名員工參與。黃仁勳先前往同樣在南港展覽館舉辦的緯創（3231）尾牙活動參與開場，隨後再返回自家尾牙會場。當他現身時，輝達員工齊聲高唱《台灣尚勇》，並高呼口號「Team Taiwan」迎接，他也笑稱自己是來發紅包的，很開心能與台灣員工同樂。

去年輝達尾牙，主題為「輝達魔法之夜」，當時共有超過1500名員工參與。（圖／記者李宜樺攝影）

當時會場布置宛如電影場景，氣氛熱鬧非凡。黃仁勳不僅親自與員工互動，更大手筆發出每人1萬美元獎金，消息曝光後立刻在科技圈掀起熱議，也讓輝達尾牙被外界封為「業界天花板」。在AI業績強勁成長帶動下，去年尾牙不僅是一場年終聚會，更成為員工分享成果與凝聚向心力的重要時刻。

更多三立新聞網報導

直擊／輝達尾牙主題曝光「輝達尚蓋讚」 今年獎金1萬美金只是低標？！

翻肚求摸！黃仁勳遇黃金心秒融化「狂嚕狗」 主人笑：牠這輩子不洗澡了

手提「神祕紙盒」拜會張忠謀！黃仁勳親揭內容物：我和他都很愛

20人小公司尾牙！現場「1情況」她秒變陪酒 眾人揭背後真相：不簡單

