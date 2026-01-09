年年加碼 赤腳善人 連4年捐款彰化家扶

赤腳善人賴士田以八德堂捐款25萬元給彰化家扶，並許願明年加碼到30萬元。（葉靜美攝）

住在彰化花壇鄉的賴士田從年輕時就習慣赤腳，加上他熱心公益，而有「赤腳善人」之稱，每年冬季，他開始在縣內各鄉鎮市送暖，更連續4年捐款彰化家扶，金額年年提高，從12萬元到15萬元，去年23萬元，今年加碼到25萬元，他許願，明年捐款金額能再提高至30萬元。

80歲的賴士田，60多年前跟著家人從台中搬至彰化，從此在花壇鄉落地生根。他說，40多年前自己開始從事小型製鞋工廠，同時到處行善，只要從報紙等媒體中知道哪裡有人需要幫忙，就會帶著紅包前往，有時給3000元、有時給6000元，30多年前，他更以佛堂「八德堂」為名捐錢捐物資行善，每年寒冬來臨時，就展開寒冬送暖。

廣告 廣告

賴士田行善的身影與足跡遍布全縣，有趣的是，他從事製鞋業，但卻從年輕時就不習慣穿鞋，而以打從娘胎帶來的「真皮鞋子」到處跑，甚至到山區時，也習慣打赤腳，雖曾因此受傷，卻不改其樂。

所捐出的錢及物資，除來自賴士田個人省吃儉用的積蓄外，更多是來自八德堂信眾問事時所捐獻的公益金。賴士田謙虛說，「我們只是代信眾將這份愛傳出去。」

八德堂表示，歲末傳愛從去年12月29日開始，至今年1月12日，安排捐款捐物資給全縣23鄉鎮市公所及包括彰化家扶等3個社福機構，希望為弱勢帶來溫暖；捐款累積至今已逾千萬元，賴士田也許願，希望明年能將捐款給彰化家扶的金額再提高至30萬元。

彰化家扶主任王震光表示，賴先生的善行完美詮釋施比受更有福，目前彰化家扶扶助的兒童近3000名，歲末期間仍有許多家庭面臨寒冬困境，呼籲社會大眾持續支持家扶基金會。