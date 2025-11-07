年年塞爆惹民怨！侯友宜首度鬆口「耶誕城離開板橋」：考慮換地方辦

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

新北耶誕城雖是冬季觀光盛事，卻年年因人潮過多、交通打結引發爭議。對此，新北市長侯友宜首度鬆口，會聽取民眾意見做好交通配套，未來也將考慮讓耶誕城活動分散至各行政區舉辦，讓全市共享節慶氛圍，以舒緩板橋地區壓力。

侯友宜表示，並表示不希望耶誕城獨屬於板橋，而是結合各地區來做，一步步擴大，讓全新北都能共享耶誕氛圍。（圖／新北市政府提供）

針對近期網上有人喊話停辦「新北歡樂耶誕城」一事，市議員呂家愷今日於議會質詢時詢問侯友宜，是否可考慮將活動延伸至淡海新市鎮、美術館等地區，讓耶誕城IP散落多地，讓許多不便前往板橋的民眾也可以體驗熱鬧氛圍。

對此，侯友宜則回應，這正是他下一步要要做的，直言淡水就是個不錯的選擇，並表示不希望耶誕城獨屬於板橋，而是結合各地區來做，一步步擴大，讓全新北都能共享耶誕氛圍。

議員劉美芳也指出，耶誕城近2、3年交通狀況已沒有那麼糟，真正塞車的只有車站那一段，多數板橋人都喜歡耶誕城，取消耶誕城是假議題，認為在板橋舉行是一件非常榮耀的事，希望不要移到新北其他地方舉辦。

