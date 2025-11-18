中部中心/李文華 彰化報導

每年都搶破頭的，彰化鹿港"鹿溪宴"，每桌4500元，可享用19道美食，民眾認為相當澎湃超值！今年開辦共兩百桌，今天（18日）早上8點，一開放3個管道報名，就瞬間秒殺！有來自外地的夫妻檔還先住進民宿，再徹夜輪流排隊，終於搶到現場名額，相當開心！

一條一條，乳白色的小捲捲，經過油鍋洗禮，外皮成了金黃酥脆，豆包菜捲，是素食麵的靈魂。ㄟㄟㄟ，也想來點葷的嗎？"福州丸赤肉羹湯"，2度進榜了！

年年搶破頭這次更狂 民眾徹夜排隊「鹿溪宴」秒殺

鹿港鹿溪宴報名秒殺。(圖/李文華攝)

5樣前菜、10主菜、4款甜品，共19道菜色，每桌4500元你覺得超值，付費很OK嗎？可不只是錢可以解決的，看看他們！開放現場報名，前一晚，來自外地的、鹿港在地人，就冒著冷風搶名額！鹿溪宴將在29、30日，11月底的星期六、日開辦，兩天各辦100桌，合計總桌數200桌，有現場報名、網路報名與傳真報名，三種方式，每人限報1桌，重複報名無效。18日上午8點一開放，200桌瞬間秒殺！

鹿港鹿溪宴報名秒殺。(圖/李文華攝)鹿港鎮長表示，物價全面上揚，但鹿溪宴今年決定凍漲，維持原價一桌4500元，民眾所繳的錢，全部用在食材，其餘由公所來吸收。





