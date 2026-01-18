年年有魚主題路跑熱力開跑 結合食魚教育與海洋文化打造具澎湖特色運動觀光品牌 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】澎湖2026年首場大型運動賽事湖「Run in Penghu．跑進海洋．年年有魚」主題路跑活動，18日上午2,300位跑者迎著海風，感受澎湖獨有的慢活節奏與運動魅力，活動邀請韓國人氣啦啦隊女神安芝儇及SNK經典格鬥IP《拳皇》角色不知火舞擔任活動大使，帶領跑者自縣府廣場出發，沿市區道路奔向澎湖休憩園區。由於設有親子組，沿途可見家長抱著、背著孩子，或推著嬰兒車，或牽手並肩前行的溫馨感動畫面。

縣長陳光復表示，縣府透過路跑賽事結合觀光體驗，讓運動不只是運動，更融入健康、教育與旅遊等多元價值。他期盼逐步打造具澎湖特色、四季皆宜的運動觀光品牌，吸引更多人以運動的方式走進澎湖、愛上澎湖，澎湖不僅景色宜人，更是一座適合運動的城市。近年縣府積極爭取全國及國際級運動賽事，包括1月19日至23日的全國國民中小學籃球冬季聯賽、4月12日IRONMAN國際鐵人三項賽、8月菊島盃全國棒球錦標賽、澎湖島帆船週賽等；而行之多年的泳渡澎湖灣，今年也攜手國際海泳品牌OCEANMAN，正式走向國際。縣府將持續整合運動與觀光、文化資源，建立澎湖專屬的運動觀光招牌，最後陳光復也感謝承辦單位用心規劃活動內容，巧妙結合永續海洋、食魚文化與運動觀光元素，讓參與者在路跑之餘，深入認識冬季澎湖的海洋文化與島嶼生活樣貌，成功為澎湖冬季觀光注入新動能。

18日一早，縣府廣場前擠滿2,300位跑者迎著海風，感受澎湖獨有的慢活節奏與運動魅力。(圖/郭偉民攝)

「年年有魚路跑」為澎湖縣2026年首場大型運動賽事，響應推動運動觀光政策，縣府教育處首度將路跑結合食魚教育與海洋文化，只要完賽即可獲得一條「澎湖優鮮」認證的石斑魚及一份石斑魚料理，活動一推出即迅速報名額滿。在縣長指示下，主辦單位加碼開放11K挑戰組300名、5K親子組100組及5K休閒組100名，讓更多民眾一同參與。

賽道沿線設置多處在地特色補給站，提供黑糖糕、風茹茶、仙人掌冰等澎湖代表性美食，讓跑者補充體力的同時，也能品嚐最道地的島嶼風味。終點更規劃澎湖海味市集及文創攤位，將運動、觀光、美食與文化一次打包，讓參與者留下難忘回憶。

