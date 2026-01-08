年底九合一大選 賴清德下令反貪：花錢買票當選不可能不回收

賴清德說，如果花錢買票當選，其上任之後不可能不回收。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 今年底將舉行包括縣市首長的九合一大選，對此，總統賴清德今（8）日表示，廉政沒有假期，更沒有蜜月期，一定要堅持反貪、倡廉。他說，如果花錢買票當選，其上任之後不可能不回收，不可能不破壞廉政，不可能不破壞政府的體制傷害人民，所以一定要從根源上，在選舉的時候，一定要嚴厲查察賄選，確保選舉的公正與公平性，守護民主制度的底線。

賴清德今上午出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」，並致詞表示，他身為總統有三項使命，第一項是，守護國家安全；第二項是，保護全國人民生命財產安全；第三是，要發展經濟、照顧人民的飯碗。他說，這三項使命就是「三項安全工作」，也就是國家安全、社會安全，還有經濟安全，這「三安」的工作如果做得好，國家自然而然可以長治久安，人民也才可以安居樂業。

賴清德強調，當前國家正面對境外敵對勢力日益嚴峻的威脅，還有黑道、詐騙與科技犯罪型態不斷翻新，還有年底選舉維安等重大挑戰。因此，他特別要提出幾項期許，第一，一定要堅定做好反統戰、反滲透、反併吞的工作。

賴清德指出，沒有主權，台灣將失去一切；沒有民主，台灣就失去存在的價值。他說，為了守護主權，建構完整的民主防衛機制，凝聚社會團結與信任，一定要積極落實之前國安高層會議所擬定的各項策略與行動方案，透過有效的偵查處置作為，讓民主台灣繼續穩健向前行。

第二，要全面掃蕩黑幫，杜絕犯罪根源。賴清德表示，幫派組織是許多犯罪的根源，也是黑金槍毒詐、暴力犯罪，甚至是中國培植在台協力者等社會關切問題的核心，嚴重威脅國家與社會安全。他期勉大家務必發揮專業知能與行動，全面性地、持續性地、主動性地掃蕩黑幫，嚴懲嚴辦，絕不寬貸。

第三，要從根源打擊詐騙，向詐騙零容忍邁進。賴清德表示，詐騙是全民公敵，更是世界各國的重大治安挑戰。他要感謝調查局，在去年年底，配合高檢署，執行第四波擴大打詐同步專案，動員上千名調查官，掃蕩詐騙集團，查獲高達70億元的詐騙犯罪金額、超過200億元的洗錢金額，相當不容易。不過，他也說，除了客觀數據，也要讓人民切身感受到政府的努力沒有白費，才是重要目標。

第四，要全力肅貪以及淨化選風，為民主政治奠定更穩固的根基。賴清德指出，「廉政」是政府基本，也是最重要的責任，人民對政府官員的要求，也是以清廉為最重要。他也多次強調，不分黨派、不論何人，只要有證據，就依法查辦到底，絕不寬貸，如果沒有明確的證據，也必須注意公權力的行使，任何工作務必要以勿枉勿縱這樣的原則辦理。

「廉政沒有假期，更沒有蜜月期。」賴清德表示，年底即將進行九合一大選，一定要堅持反貪、倡廉。他說，如果花錢買票當選，其上任之後不可能不回收，不可能不破壞廉政，不可能不破壞政府的體制傷害人民，所以一定要從根源上，在選舉的時候，一定要嚴厲查察賄選、淨化選風，持續加強廉政工作與選舉查察，全面防堵非法管道介入選舉，確保選舉的公正與公平性，守護民主制度的底線。

賴清德表示，國際社會不斷提醒，在年底2026年的選舉，甚至於2028年的選舉，甚至以後的每一場選舉，境外勢力都會介入，而且會應用新興科技、人工智慧的技巧來介入選舉。他希望調查局陳局長領導的調查團隊，也能夠以這個工作列為重要的事項來辦理。

賴清德說，調查局的工作非常繁雜，絕不僅止於此，舉凡資安、保防、毒品防制、經濟犯罪等等，都在守備範圍。他說，「你們的工作，雖然低調而隱密，卻是守護民主、守護人民不可或缺的重要力量」，期許大家不忘初衷、謹守誓言、依法行政，持續精進專業能力，不要辜負人民對的期待與信任，每一個學員要注意健康跟安全，政府一定會給予調查局最大的支持。

