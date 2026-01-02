年底交屋潮推升量能 12月六都移轉量增25%

在年底交屋潮帶動下，12月房市交易量短期回溫。六都地政局公布去(2025)年12月建物買賣移轉棟數，合計1萬9,892棟，比11月增加25%，但仍較前(2024)年同期減少7.2%，不過六都房市已同步回升。

根據最新資料，12月六都建物買賣移轉數台北市為2,331棟、月增33.6%；新北市4,680棟、月升21.1%；桃園市3,792棟、彈升28.4%；台中市3,951棟、上揚12.5%；台南市2,069棟、大增30.6%；高雄市3,069棟、月飆35.9%。

廣告 廣告

12月移轉棟數攀升，主要反映第4季傳統旺季與年底集中交屋效應。由於建物買賣移轉登記與實際成交存在時間差，12月數據多反映11月至12月初的市況，在部分建案趕在年底完成交屋登記的情況下，大幅推升單月移轉量。

永慶房屋分析，12月交易量回溫，並非來自買氣突然轉強，而是「交屋量大於成交量」的結果。不少案件早在數月前已完成簽約，年底只是集中完成移轉程序，使單月數據看似放大，實際成交動能並未走升。

永慶房屋提到，近期房貸環境雖仍偏緊，但在年底銀行資金調度下，部分銀行審核與撥款進度相對順暢，已成交案件能夠順利完成交屋，進一步拉高12月移轉量。不過，整體市場仍以消化既有成交案為主，新案買氣尚未全面回籠。

住商不動產認為，觀察12月各都會區表現，回升幅度與新案交屋量高度相關，交屋量較集中的區域，單月移轉棟數增幅相對明顯，但並非全面增溫。市場交易結構仍以自住需求為主，投資型買盤持續收斂，買方進場態度普遍謹慎。

此外，房價修正幅度有限，也是買氣難以快速放大的原因之一。多數屋主對價格仍有期待，讓市場呈現「量先縮、價僵固」的整理格局，即便年底出現短期回升，仍屬階段性現象，尚未形成趨勢性反轉。

中信房屋則從全年數據觀察，2025年六都累計買賣移轉棟數約21.7萬棟，年減幅度超過2成，凸顯房市交易仍處於調整期。高利率環境、資金成本偏高，加上購屋族對房價修正的期待，使得市場成交動能低於過往水準。

業者表示，短期內房市仍將以量縮整理為主，後續走勢將取決於利率政策、房貸環境是否出現實質鬆動，以及購屋信心是否回溫。在相關條件尚未明朗前，市場交易熱度即便出現反彈，仍以個案與時點因素居多。

原文出處

延伸閱讀