年底作帳行情啟動 法人佈局解碼
文 ‧ 張興華
時序進入2025年底，面對年度結算，包括投信、外資及集團年底作帳行情均已於10月開始啟動，且目前即將進入12月的最後衝刺階段，作帳行情愈趨明顯，尤其是關乎投信業者與基金經理人的基金績效排名順序外，更影響投信業者後續發行新基金的資金募集效率，因此投信法人年底這波作帳行情，更動見觀瞻，並牽動市場佈局走向，值得一探究竟。
年底法人作帳行情，被視為投信基金經理人的年度最關鍵戰役，畢竟攸關基金經理人的年度操作績效與基金績效排名，且將一併上網公開，因此面對年底作帳行情，市場與投資人均關切法人佈局動向，從投信10月以來的籌碼角度觀察，已由AI主力概念轉向AI周邊與記憶體供應鏈，且增持金融與傳產等防禦性個股，反映年底資金配置趨向穩定配置的需求。
上市櫃全年營收挑戰60兆元新高
台股現階段在AI永動機的推動下，10月份台股延續AI、記憶體與金融類股雙主軸行情，不僅10月台股指數續創新高、月線大漲2412點，台股上市櫃公司整體營收總計達4.64兆元、僅次於9月份的4.68兆元，為史上單月第2高，且連續4個月營收保持在4兆元以上，法人預估今年全年上市櫃整體營收可望挑戰60兆元的新高。
理周投研部指出，受惠北美四大資料中心(CSP)業者今年擴大資本支出投入AI基礎建設的軍備競賽，估計包括Google、Meta、Amazon及Microsoft的年度資本支出由原本61%上修至65%，達到3680億美元規模，預期至2026年四大CSP業者的資本支出將再擴增至6000億美元，年增達40%。
台股AI供應鏈在這波AI基建中從上游的ASIC、IC代工、IC封測，到中游的散熱組件、電源供應，再到下游的伺服器代工組裝均全面受惠，同時也帶動台股加權指數10月屢創新高，統計9月與10月台股指數漲跌幅，第四季開頭的10月指數延續9月的漲勢，月線指數上漲2412點、漲幅擴增至9.34%，且當月成交總值與9月同步超過10兆元達10.9兆元(如表一)。
從表一中看外資與投信於台股9月與10月的買賣超情況，外資呈現連續2個月賣超的情形；投信法人部份，則是9月配合季底作帳大幅買超達1999億元，10月則是轉賣超991億元。若與去年同期比較，外資去年9月賣超950億元、10月轉手買超390億元；投信去年9月買超812億元，10月連續買超404億元。
法人操作先結帳再作帳
分析外資與投信法人今年與去年9、10月的操作與買賣超的差異，差別在10月的外資與投信均是呈現同步賣超的局面，且投信賣超的幅度更大過外資的幅度近1倍。
主要關鍵在AI供應鏈的主力個股如台積電(2330)、京元電(2449)、日月光(3711)、奇鋐(3017)、台達電(2308)、光寶科(2301)及鴻海(2317)等股價屢創新高，且這些個股多屬於國內眾多基金的主要成份股。
面對年底作帳行情，這些股價過高的成份個股再漲空間遭到壓縮，因此有必要做些賣超性調節，以便將股價拉回，以利後續年底12月時衝刺業績。而外資連續於9、10月的賣超動作，基本上的理由也是如此。
資金轉進AI周邊與記憶體股
理周投研部表示，從第四季開頭10月份起，就投信佈局的籌碼面觀察，出現二大特徵，分別由AI概念主要權值股轉向AI周邊與記憶體供應鏈個股，並增持金融與傳產具防禦性個股，反映其年底資金穩定配置的需求。
同時投信這些佈局的持股比重再度回升，顯示法人資金進場為年底作帳行情積極運作。
除此，投信法人10月買超回補金融股與記憶體個股的動作，即展現其操作由高成長性轉向穩健獲利的「高股息+修補庫存」二大主軸。
金融股部分，選擇買進高殖利率與第三季獲利穩健個股，如台新新光金(2887)、聯邦銀(2838)等，均加碼買進。
另隨著AI供應需求強勁帶動記憶體報價止跌，預期明年需求持續成長，包括南亞科(2408)、華邦電(2344)、威剛(3260)及南電(8046)等股，也成為主要買超的標的。
而傳產部分的電纜與電機族群，如華新(1605)、東元(1504)也分別在AI基礎建設的延伸效應下，獲得投資佈局買進。
年底集團作帳上漲機率高
第四季的11、12月為台股傳統旺季，台股加權指數於這二個月在上市櫃公司的業績題材與法人、集團作帳行情相互配合下，多是上漲的格局走勢，分析台股自2015年來至2024年的近10年來11、12月漲跌表現(如表二)，11月的漲跌比例為6:4，12月指數的漲跌比為8:2，即便面臨2019年至2022年的4年新冠疫情期間的12月台股指數，也僅2022年指數下跌741點，其餘月線皆為收漲。
國內券商投顧法人認為，站在產業的需求與業績表現來看，現階段AI發展與成長速度發展快速，帶動台股整體AI供應鏈的營收獲利持續增長與創新高，包括從AI晶片供應上游的先進製程台積電，先進封測如日月光、京元電，再下游的伺服器ODM廠，如鴻海、廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)等，都在這波AI趨勢中受惠。
加上，這時期也正是集團作帳行情開始啟動，可留意今年表現強勢的鴻海集團、華新集團的華新科(2492)、華邦電(2344)，以及南亞集團的南電(8046)、南亞科(2408)，可望為投資人帶來不錯的年底紅包行情。
嚴選低基期AI股 仍有大漲機會
法人表示，由於AI供應鏈重要主力股目前股價漲幅與基期都已偏高，適逢年底法人衝刺作帳，已影響投信法人操作佈局，並而轉向AI供應鏈中營收成長與有業績題材的低基期個股，並連續加碼買超，如PCB族群相關的南電(8046)、定穎(3715)、尖點(8021)、台光電(2383)，IC封測的台耀(6274)，散熱的奇鋐(3017)，電池模組的AES-KY(6781)，伺服器機殼的勤誠(8210)等。
有別以往投信法人佈局權值股或高價標的股作為衝刺年底作帳行情的方式，今年重新佈局挑選具業績題材且多為中低股價或低基期的個股為標的，一般投資大眾可以更輕鬆從前述個股中，找出適合自己投資屬性的個股，從容搭上這波法人年底作帳行情的順風車。
理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--年底作帳行情啟動 法人佈局解碼 - 理財周刊
其他人也在看
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
台積電再爆內鬼？傳21年老將跳槽英特爾 帶走2奈米機密
台積電前企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，結束在台積電長達21年的職涯。當時，半導體業界便傳出他可能前往英特爾掌管研發部門；近期供應鏈消息再度指出，羅唯仁已正式加盟英特爾任職，此外，還傳出他在退休前帶走大批2奈米以下先進製程機密資料，台積電目前正積極蒐證。對於相關傳聞，台積電暫未作出具體回應。中時財經即時 ・ 1 天前
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「普發一萬概念股」全攻略！內需、旅遊、電商到隱藏版金融受惠股一次看｜盤點概念股
普發一萬正式上路，你領到了嗎？這波發放總額兩千多億的資金，國人可能會在餐飲、消費、旅遊、投資等領域，可望為內需市場注入活水，也是一個股市投資新方向。Yahoo奇摩財經編輯室要帶你研究普發現金概念股有哪些？如何布局普發一萬概念股？除了大家熟悉的內需族群，還有「隱藏版」的普發受惠股可留意？！投入前，也別忘了掌握普發一萬概念股的風險與變數！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 23 小時前
Cloudflare全球大當機！X、ChatGPT、Canva全受影響，市值一度蒸發千億
美國網路基礎設施公司 Cloudflare（NET）18 日發生大規模故障，導致眾多網站與應用程式的服務短暫中斷，包括社群平台 X（原 Twitter）、ChatGPT 以及設計平台 Canva 知名服務通通遭殃，全球用戶短時間內無法正常存取。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 13 小時前
記憶體狂飆5成掀PC產業海嘯？卻遭喊跌2成、大摩點名「7巨頭」中箭 宏碁陳俊聖：DDR5將翻船
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體價格從下半年一路狂奔，漲幅上看5成，市場震盪迅速擴大，不僅TrendForce預估明年PC出貨量可能重摔超過2成，摩根士丹...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
記憶體綠中一點紅！「指標大廠」傳攜手SanDisk 炸逾36萬張登台股人氣王
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（19）日開低震盪，截至11時20分，暫收26,720.07點，跌36.05點、跌幅0.13%。記憶體指標大廠力積電（6770）傳出與美國...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
搶賺100萬元！興櫃股王鴻勁申購今截止 2日已凍結市場資金1958億元
興櫃股王鴻勁（7769）預計27日掛牌上市，統計辦理公開申購2日共吸引13萬1,018人參加，以承銷價1,495元計算，共凍結市場1958.7億元資金投入抽籤。今（19）日為申購最後一天，早盤股價上漲逾4%，現增行情價有撐，若加計今日預估抽籤人數有望來到17萬人，三日凍結市場超過2500億元。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
法人狠倒710億台積電重傷 台股重摔691點/輝達遭三路空襲 財報能否回擊全看黃仁勳/被動族群逆風撐場 蜜望實興勤強彈｜Yahoo財經掃描
美股周一全面下挫，投資人靜待本周輝達財報與即將公布的就業數據，加上市場還是籠罩在AI泡沫化的隱憂中，四大指數全面收黑。道瓊工業指數大跌1.18%；標普500指數下跌0.92%；那斯達克指數下跌0.84%；費城半導體指數下挫1.55%。科技股方面，Google因波克夏揭露持股大漲3.11%，但蘋果、Meta、美光、超微與輝達皆走弱。台積電ADR同步收跌0.99%，影響今日台股電子權值股氣氛。 亞股今日普遍承壓，因中日關係緊張下，日股重挫3.22%，韓股同步下跌3.32%，港股走弱1.72%，上證指數則小跌0.81%，區域市場風險情緒偏空。 台股今（18）日開盤即受美股重挫拖累，終場重挫691.19點、失守2萬7千點，收26,756.12點，跌幅2.52%，並收在全日最低，成交值放大至6,406.61億元。權值三王同步走弱，台積電(2330)大跌40元收1,405元、鴻海(2317)收230元、聯發科(2454)下挫至1170元，壓抑指數表現。盤面雖多數電子股承壓，但備援電池模組(BBU)與被動元件族群仍逆勢吸金，長園科(8038)、AES-KY(6781)、蜜望實(8043)等強勢走高。另一焦點在股王信驊(5274)盤中衝上6,690元改寫歷史新高，終場仍大漲收在6,500元，成今日市場亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 20 小時前
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
傳三星DDR5漲價60%！國家隊猛砸2.6億建倉「記憶體雙雄」 再趁甜甜價補貨鴻海
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。根據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市買超個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電最年輕副總閃辭四個月 李文如跳槽輝達今新職上任？！
今年 7 月中旬閃電辭去台積電採購（資材）副總的李文如（Vanessa），動向持續在半導體圈引爆討論。如今最新消息確認了嗎？根據《自由電子報》的報導，她將正式加入輝達（NVIDIA），並非回到熟悉的採購領域，而是直接升級至企業級用戶相關的 WWFO 部門副總裁，未來還要掌管台灣銷售業務，權限比過去更大、戰略位置更高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
統一收購家樂福 301億成交 將躍居超商、量販第一大零售集團
統一併購台灣家樂福之後，一年約為集團注入約800億元營收，更具有全通路的零售優勢，包含超商、超市、量販、百貨，也讓台灣零售市場進一步「本土化」，以重要市占率來看，統一成為台灣超商、量販第一大，超市第二大的零售集團。聯合新聞網 ・ 7 小時前
慘綠直逼4月股災低點！聯發科跌破1200元大關 分析師曝光進場建議
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導半導體大廠聯發科（2454）今（18）日股價表現慘淡，早盤開出1220元，隨後一路震盪往下，最後收盤落在1170元，跌幅重挫4.88%...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
台積電人事震撼彈! 最年輕副總"棄3800萬配股"跳槽輝達
財經中心／陳孟暄 陳威余 台北報導護國神山台積電，引領全球晶圓代工技術，近期二度傳出人事震撼彈，引發熱議，10月底傳出，以15.43億身價退休的75歲台積電資深副總羅唯仁，可能轉戰英特爾，掌管研發大計，如今有台積電最年輕副總李文如，原本是採購副總，甚至放棄高達3800萬的員工配股，現在確定18號將前往輝達報到，。台積電董事長暨總裁 魏哲家：「各位的歡呼我都知道意思，今年一樣不是一樣的數字，我們比去年，從2萬加到2萬5千塊」。台積電營收和獲利屢創新高，基層員工特別獎金，每人發2萬5，而且全球員工都拿的到，甚至高階主管還有股票選擇權，只不過最近，有人放棄33張台積電股票全力，要跳槽了，這是台積電最年輕副總李文如，曾經和張淑芬一起做公益。台積電人事震撼彈！ 最年輕副總「棄3800萬配股」跳槽輝達。(圖／民視財經網)李文如曾擔任高通、蘋果、Google等大廠高階採購主管，2022年被挖角進台積電，由於能力相當好，短短2年就升任副總經理，被譽為台積電最年輕副總，但擔任副總不到1年，就決定離開，隔天台積電公告，收回一名員工，33張限制員工新股，以當時股價1155元計算，市值超過3800萬元，讓她放棄如此優渥福利，現在確定18號將前往輝達報到。台積電人事震撼彈！ 最年輕副總「棄3800萬配股」跳槽輝達。(圖／民視財經網)雲報政經產業研究院副社長 柴煥欣：「輝達本身是台積電的客戶，在採購的方面的話，也許會幫助輝達跟台積電，之間合作的一個加深的可能性，從張忠謀的時代到現在，都沒有看過台積電有輕易有任何裁員的動作，很多的企業其實也開不出，更優渥的條件，所以說，其實台積電是一個非常不容易被挖角的企業」。先前75歲退休的副總羅唯仁傳出被英特爾挖角，現在負責採購的李文如也將轉戰輝答台灣銷售業務，專家分析，輝達和台積電並不是競爭對手，日前黃仁勳才專程來台參加台積電運動會，這次挖角高階主管，或許是雙方未來合作更緊密的訊號。原文出處：台積電人事震撼彈！ 最年輕副總「棄3800萬配股」跳槽輝達 更多民視新聞報導曝成功祕訣"離不開母親" 黃仁勳:她不會英文 卻能教我英文台積電配息6元這天領 分析師：「這年」有望配10元！台股早盤漲逾2百點 台積電開1450元、上漲20元民視財經網影音 ・ 1 天前
10月營收年增37%！「這檔」獲自營商連8天爆買 再砸1.1億入袋記憶體雙雄
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股今（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買賣）賣超...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體一哥今出關暴衝！爆量46.3萬張下殺 他曝關鍵價位：3大觀察重點
記憶體族群近期火熱，其中 DRAM 雙雄之一的華邦電今（18）日正式「出關」，解除每 20 分鐘撮合一次的交易限制。但是受前一個交易日美股全面走弱拖累，今（18）日台股投資情緒明顯偏空，多檔個股紛紛翻黑，記憶體族群更成重災區。剛出關的華邦電（2344）終場收在 61.4 元，重挫 7.25%，成交量爆出 46.3 萬張，殺盤力道猛烈。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
台積電收盤跌40元至1405元！市值一天蒸發逾1兆元 專家示警
下午2：7分收盤 台積電（2330）今（18）日收盤以1405元作收，下跌40元或2.76％，市值從37.47兆元變成36.43兆元，一天掉破兆元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
小雪好運來！ 「5星座+5生肖」財運穩中有進 正偏財超旺
11月22日（六）是24節氣中的「小雪」，小雪節氣來臨，小孟塔羅雲蔚老師表示，此時專注力與判斷力提升，容易抓住關鍵機會，貴人運旺，合作與支持增多，收益潛力大幅提升。只要保持理性規劃與行動力，既能守住既有財富，又能開拓新收入來源，財運呈現穩中有進、收穫豐厚的最佳時機。小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座+5生肖」，財運迎來新契機，正財穩健增長，偏財機會也逐漸浮現，快來看看有沒有你的星座或生肖吧！EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
比特幣下探8萬美元 投資人極度恐懼…布局空頭走勢
比特幣賣壓不止，18日盤中摜破9萬美元大關，為七個月來首見，且回吐今年來逾30%的所有漲幅，並動搖整個加密貨幣資產界信心...聯合新聞網 ・ 7 小時前