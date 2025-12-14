年底作帳行情啟動！經理人點名「這族群」2026繼續噴 散戶別被甩下車

財經中心／師瑞德報導

年底將至，台股面臨獲利了結賣壓，市場對於「AI是否過熱」的疑慮再起。針對近期NVIDIA財報雜音與Google TPU取代GPU的傳言，街口投信發布觀點指出，NVIDIA庫存增加實為「在製品」趕工，且兩大晶片需求同步成長，顯示AI發展並無泡沫化跡象。

街口投信更引用金句「你的晶片，我的晶片，都是台積電的晶片」，強調在GPU與ASIC雙引擎帶動下，台廠供應鏈2026年成長動能無虞。

庫存是利多？揭開NVIDIA財報真相

街口台灣基金經理人蘇昱霖分析，近期市場對AI泡沫的擔憂，部分來自NVIDIA財報後的股價震盪。然而深入檢視NVIDIA庫存結構，主要增加的是「在製品」，這非但不是銷售滯銷，反而是為了下一代平台正加緊趕工量產的訊號，顯示營運動能仍在成長軌道上。

此外，針對Google TPU（張量處理單元）是否會瓜分NVIDIA GPU市占的疑慮，蘇昱霖指出，TPU屬於客製化ASIC，雖然特定效能強但彈性有限；而GPU應用廣泛，兩者並非零和遊戲。Google已明確表示將同時支持TPU與GPU，且兩者需求都在加速增長，這證明AI市場大餅仍在擴大，並無泡沫化疑慮。

台積電通吃！點名散熱、BBU、ODM受惠

「這兩年的投資主軸，就是『你的晶片，我的晶片，都是台積電的晶片』。」街口投信強調，無論是NVIDIA的GPU還是Google的ASIC，背後核心製造都離不開台積電。預期這股雙重需求將推升台積電在2026年的成長動能，連帶使得先進封裝、測試介面探針卡需求大增。

街口投信進一步點名，這波趨勢將擴散至整體供應鏈，包括散熱模組、伺服器滑軌、電池備援電力模組（BBU）到後段組裝的ODM廠，台廠供應鏈整體發展均屬正向。

主動式基金績效亮眼 無畏關稅雜音

回顧2025年表現，儘管市場面臨川普關稅政策等雜音，但台股主動式基金表現強勁。根據理柏統計至11月底，台股基金平均報酬率高達33.6%，明顯優於加權指數的19.93%，顯示經理人選股策略奏效。

展望後市，街口投信團隊對2026年抱持「審慎樂觀」態度，認為在基本面支撐下，美國科技股已V轉挑戰前高，台股AI產業仍處於高度成長期。目前投資組合仍以AI個股為核心，並持續觀察納入其他具基本面成長的產業，以此迎接2026年的成長機會。

年底台股震盪，AI泡沫論再起？街口投信經理人蘇昱霖分析，NVIDIA庫存增加是為新品趕工的「好消息」，且Google TPU與GPU雙雙成長，並無泡沫疑慮。強調「你的晶片、我的晶片都是台積電的」，看好2026年台積電與散熱、BBU等供應鏈動能持續強勁。（AI製圖，模擬情境）

