年底作帳行情將至！這10檔投信持股比例大增！【附清單】

轉眼馬上要來到12月，除了是歷史台股最容易上漲的月份外，其中也很重要的就是年底的投信作帳行情也即將到來。本篇回顧9月的投信觀察清單績效，以及整理出最新的12月投信觀察清單提供給大家參考。

什麼是投信季底作帳？

「作帳」指的是投信為了讓季末績效報告更好看，會藉由汰弱留強的持股調整來提升區間報酬，最典型的作法就是在季末賣出績效落後股並買入近期的強勢股。因此透過觀察投信買賣超與交易量的異常，就有機會搭到一波季底作帳的行情。

作帳行情發動！季末最後兩~三週是黃金期

台股的季底作帳大多在3、6、9、12月的季底發動，透過市場經驗與觀察，作帳的操作期通常在季末最後兩~三週，往往會出現連續買盤與快速拉抬的現象。

投信偏好「這類股」

投信因為沒有外資爸爸們那樣有錢，在資金量體有限的情況下一定是偏好股本較小、流動性好的中小型股來提高操作效率，同時會聚焦在當下強勢的主流題材，例如AI、半導體、或近期強勢的記憶體族群，如果大盤多頭格局，也有機會加碼到部分大型權值股來提升整體績效表現。

投信作帳有跡可循？

尋找投信作帳的蹤跡，除了觀察投信買賣超以外，也要同步關注成交量能有沒有同步放大，避免出現價漲量縮的背離情況導致股價續航力不足；同時也可以搭配營收表現來做輔助指標，增加基本面護城河的支撐。

回顧9月觀察清單績效

在9/17時筆者整理一份觀察清單，今天來回顧清單的績效：

可以明顯看出漲勢集中在記憶體、CCL、測試介面等族群，績效掛負的則是營建股，可以推測市場關注焦點集中在【基本面+籌碼+題材】的三重配合。

251127-newsflash-02.png

最新年底作帳觀察清單

本月筆者同樣整理一份投信作帳觀察清單，這10檔在11月份投信大幅增持，從清單上也可以觀察出市場焦點似乎轉移到兩大主題，點擊以下按鈕開啟營收飆漲追蹤器免費解鎖完整清單！

251127-newsflash-03.png

251127-newsflash-05.png

（筆者整理）

