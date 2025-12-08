年底促銷買車！美廠休旅免90萬、日豪車大砍36萬

年終購車旺季來臨，各大車廠紛推優惠搶客！美系休旅車搭舊換新最低不到90萬元，日系「休旅神車」RAV4降價20至30萬元，另有日系豪華七人座休旅降36萬元。儘管11月車市月增5.7%，仍較去年同期下滑6.9%。汽車達人曾彥豪指出，車商年底出清庫存可減緩明年折舊損失，建議長期用車者不妨把握機會入手。

年底買車，車商大降價促銷。（圖／TVBS）

年底車市進入傳統旺季，各大車商紛紛推出優惠促銷方案，以吸引消費者入手新車。美國車廠推出國產休旅車，搭配舊換新最低不到90萬元即可擁有；日本車廠的休旅神車RAV4第五代降價20至30萬元；另有日本豪車品牌七人座休旅車大幅降價36萬元。儘管11月車市總掛牌數36485輛，月增5.7%，但相比去年同期仍下滑6.9%，車商希望透過年底促銷衝刺全年銷售成績。

車市已連續3個月成長，買車觀望氛圍逐漸消散。雖然11月車市總掛牌數較上月成長5.7%，但與去年同期相比仍下滑6.9%，前11個月新車領牌更是年減11.9%。面對這樣的情況，各大品牌紛紛在年底傳統購車旺季加碼促銷降價，希望抓緊最後一個月衝刺業績。

TOYOTA RAV4第五代，傳出將會降價20~30萬。（圖片來源／TOYOTA）

美國車廠推出Territory國產休旅車作為2025年壓軸車款，外觀特色包括貫穿式寬幅格柵車頭和經典三柱式流光序列尾燈。其中入門動力1.5升渦輪車型搭配舊換新優惠，最低不用90萬元就能入手，而1.5升渦輪油電車型則是百萬元初。

另一方面，日本車廠旗下被稱為「休旅神車」的RAV4也有優惠。由於第六代RAV4即將在明年登台，經銷商已開始出清第五代車款。據了解，2.0汽油旗艦版將從原價117萬元降近30萬元，而2.4升油電車型則降價近20萬元。

年底車商降價，達人說明是因為今年庫存多，以及車市景氣不佳。（圖／TVBS）

此外，另一家日本豪車品牌的七人座QX60也推出促銷。隨著2.0升車型成為主力銷售，3.5升V6車型一口氣降價36萬元，使消費者能在250萬元內就能入手這款豪華休旅車。

汽車達人曾彥豪表示，車商都希望在12月31日前將正年式甚至已經跨年式的車輛以較好的價格出清，這樣可以減緩明年的折舊損失。他進一步說明，對於長期使用或換車時間不頻繁的消費者來說，今年底或明年購車差異不大。雖然關稅問題尚未明朗，但貨物稅優惠最多可退10萬元，也吸引不少買家進場。

