年底假期將至外資落跑? 法人看「免驚」、台股底部有撐

〔記者張慧雯／台北報導〕時序即將進入年底假期，外資「落跑」、週賣超近1710億元，寫下今年來單週第二高，不少投資人憂心忡忡，不過，法人普遍認為「免驚」，台股底部有撐、AI仍是長線佈局焦點。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，時序進入年底，預期隨著外資交投逐漸轉趨清淡，受到內資法人關注的題材股有所表現，且大盤持續維持於季線之上，反應市場情緒不悲觀，搭配國內外利多因子如美股科技指標股續揚、美國11月CPI數據低於預期提振市場情緒、晶圓龍頭大廠亞利桑那二廠計畫生產3奈米、聖誕行情啟動等，年底前指數仍有表現空間。

聯邦投信也說，加權指數維持高檔震盪，盤中波動放大，主要反映國際科技財報消息引發市場對AI相關族群評價面的疑慮，加上臨近聖誕假期與年底結帳因素，使短線情緒偏向保守，不過AI需求外溢支撐產業景氣，台股維持偏多震盪格局，投資人可選擇聯邦精選科技基金聚焦半導體、AI與關鍵科技次產業，透過主動選股掌握結構性成長契機，在波動環境中協助投資人布局中長期科技成長機會。

野村投信表示，隨著AI進入爆發期，市場雜音將增加，產業領先者與追趕者不斷變動，但只要趨勢不變(營收成長、企業建廠、產能擴張)，並確保企業獲利跟上股價，投資人即可在波動中保持正確方向，若在大趨勢明確向上時因恐慌退出市場，反而可能錯過未來AI應用爆發行情。

