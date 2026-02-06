年底兩竹市議員「父交棒兒女」 曾資程首次公開推薦

新竹市下屆東區市議員選舉有民進黨連任4屆議員的曾資程（右）將交棒予擔任水源里長的兒子曾翰揚（左）。（曾資程提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市下屆西區市議員選舉有國民黨連任3屆的陳治雄（右二）將傳承予女兒陳思妤（左二）。（陳思妤提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市下屆市議員選舉截至目前已確定有2組傳承第二代的規畫，西區有國民黨連任3屆的陳治雄將傳承予女兒陳思妤；東區則有民進黨連任4屆議員的曾資程將交棒予擔任水源里長的兒子曾翰揚，曾資程6日並在臉書首次推薦兒子，期盼「讓這份服務市民的熱情，在年輕一代的手中，延續得更加明亮。」

曾資程今天以「傳燈：念念無滯，方能照亮初衷」為名，表示自己投入公共服務三十載，服務鄉親對他而言，不是職位的累積，而是一場修行走過大街小巷，看過人事更迭，他體會到，最好的承擔，是當下全心的付出；而最美的傳承，是念念無滯的自在。

他說，「放下」是為了更寬廣的服務，許多人問他這份使命放得下嗎？他都微笑以對，他認為心念不滯留於過往的榮耀，也不擔憂未來的變局，才能看清眼前的真理，他看到的真理是，服務的燈火，需要新的火種來續明。

曾資程表示，這幾年，他以觀察者的身分靜靜看著曾翰揚，他從澳洲伯斯的勞動體悟，到水源里基層的奔走，他展現的不是對權力的渴望，而是活在當下的踏實。他在里民需要時，不思前想後，而是隨傳隨到，無滯的行動力，正是這座城市最需要的能量。

曾資程也讚許曾翰揚說，翰揚在水源里推動的樂活食堂、綠美化、以及那些充滿活力的社區活動，在旁人眼中是政績，在他眼中則是隨處作主，立處皆真的體現。

曾翰揚取得清華大學碩士學位，是用專業精進佛法所說的「方便法門」，他對長輩的噓寒問暖，則是發自內心的同理與慈悲。他不需要追隨自己的腳步，因為他已經走出了自己的路。他心中的那盞燈，早已在水源里的巷弄間點亮。

他推薦曾翰揚，是他照見了1顆純粹、專業且充滿韌性的心。公共服務是漫長的菩薩道，只要初衷是溫暖的，每一步都是終點，也是起點。請大家與他一同見證，讓這份服務市民的熱情，在年輕一代的手中，延續得更加明亮、更加自在。

而原從事新聞媒體文字工作、曾擔任新竹市記者公會理事長的陳治雄，在轉換跑道選上市議員，並連任3屆之後，下屆也將交棒給女兒陳思妤，曾在竹縣府教育局服務陳思妤，則是非常熟悉公部門運作。陳思妤說，推動她參選的動力，是兩代累積的情誼與服務默契，希望有天能像父親一樣，當孩子走在路上，會有不認識的人表達感謝。

