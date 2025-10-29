秋冬帶信用卡去旅行 國外血拚訂機票狂省23%
出國旅遊帶著信用卡，好好享受秋冬之美。玉山Pi拍錢包信用卡海外回饋最高加碼至3%，於萬事達卡平台註冊後再享日韓購物優惠。台新Richart卡海外交易回饋3.3%台新Point，於日本指定百貨刷卡最高享23.3%回饋與折扣。中國信託卡友於旅行社買機票則有600元折價。而刷彰銀卡支付機票、住宿費最高送2,500元刷卡金。
玉山銀行釋出Pi拍錢包信用卡持卡人加碼福利，即日起至明(2026)年2月底，只要當月國內外交易累計達3萬元，海外消費金額通通加送2% P幣，疊加原本的1%回饋，相當於能領到3% P幣。
卡友出國前可先在萬事達卡海外消費回饋平台註冊，前往日本迪士尼樂園消費滿1萬2,500日圓回饋1,250元日圓，到樂天免稅店東京銀座店買滿4萬日圓贈2,000日圓，在韓國樂天世界主題樂園單筆結帳達6萬4,000韓元享20%現金回饋。
持台新Richart信用卡出國旅遊，選擇「玩旅刷」權益後，在海外結帳送3.3%台新Point，今(2025)年底前於日本大丸百貨福岡天神店購物，不僅享額外10%免稅福利、5%現金回饋，於指定化妝品專櫃、手錶專區消費還能折價5%，優惠加總高達23.3%。在日本BicCamera購物同樣有10%免稅優待，出示專屬優惠券購買相機、手錶或家電額外折7%，合計回饋率為20.3%。
中國信託主打旅行社好康，卡友在今年底前的每週三，透過易遊網APP買機票，單筆滿6,000元立折600元。11月10日前每週三於雄獅旅遊線上旅展網站消費，單筆滿額就能參加機票抽獎。購入東南旅遊「輕奢完香港」指定商品，輸入折扣碼後最高有2,000元折扣。
彰化銀行也強打海外旅遊優惠，即日起至12月15日於彰銀官網登錄後，在指定旅行社、航空公司、旅館住宿等通路使用信用卡結帳，單筆滿2萬元即贈200元刷卡金，累積刷滿5萬元、8萬元、10萬元分別加贈500元、1,000元、1,300元，最高滿15萬元拿回2,300元。總計每人最高多可獲2,500元，換算回饋率約1.66%。
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
政府月底前發11筆錢 國民年金保險喪葬給付入帳10萬
勞動部勞工保險局今（30日）起陸續發放11筆津貼或補助，包括勞保年金、勞退等，其中31日的國民年金保險喪葬給付，符合條件有申請者即可領將近10萬元。中天新聞網 ・ 1 天前
政院拍板旅宿業、碼頭業開放移工 本勞加薪2000元可增外籍勞工額度
為補足國內勞動力不足，行政院院會今(10/30)日通過勞動部研擬的「跨國勞動力精進方案」，包括企業替本國勞工加薪2000元即可增加外籍移工額度，給予資深外籍技術移工留任久用，開放旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力，以及準備在引進移工國家設置據點，直接與他國政府就引進移工事宜進行協商，排除仲介障礙。太報 ・ 1 天前
領威京薪水卻「用議員名義」開會催公務員？吳順民罵「她」：沒參加還亂講
台北地院審理京華城案，應曉薇「顧問」吳順民今（10/30）日以證人身分出庭，他表示，不會特別向公務員自我介紹身分，也不會特別說自己是威京集團顧問。檢察官出示筆錄，前都發局總工程司邵琇珮得知，吳順民是以「議員顧問」身分召開協調會，並以「威京顧問」出席會議，要大家幫忙配合時，不滿直言「該送政風」。但吳順民表示，邵琇珮根本沒有參加那場會議，「為什麼亂講。」太報 ・ 1 天前
大型徵才11/1高雄車站登場 逾1500職缺、餐飲業幹部起薪4萬
高雄市勞工局11月1日下午1點半至4半，將在高雄火車站下沉式南側廣場，舉辦大型徵才活動，共有42家廠商設攤，提供超過1500個職缺，其中，包括科技業技術員、大客車駕駛、餐飲業幹部等，起薪多是4萬元起。 勞工局指出，本次參與徵才活動廠商涵蓋製造與科技產業及運輸、醫療、百貨零售、餐飲等服務業，其中，鴻海自由時報 ・ 1 天前
秋冬傳染病高峰期 豐原醫院啟動疫苗第二波接種
因應秋冬傳染病高峰期即將來臨，衛生福利部豐原醫院自11月1日起，將啟動第二波公費流感與新冠疫苗接種服務，提醒民眾接種疫苗。中時新聞網 ・ 1 天前
「保誠人壽睛彩守護終身健康保險」業界唯一終身眼睛險 涵蓋高達179項眼部手術最全面
數位生活帶來便利，但長時間用眼也增加了視力風險；再加上慢性病與意外事故，都可能成為眼部的隱形威脅。根據衛福部全民健康保險醫療統計，眼部及其附屬器官疾病的住診件數在民國112年突破兩百萬件，其中白內障及青光眼住診件數也逐年攀升，顯示眼部疾病已成為國人文明疾病。而針對白內障的手術治療費用，雖有健保給付，但若選用自費人工水晶體，依不同需求仍要額外自費約NT$3萬元至NT$11萬元不等。中時財經即時 ・ 1 天前
雙11信貸申請增兩成 華南銀行信貸限時享新台幣1,111 元手續費優惠
雙十一及年底旅遊旺季將至，許多民眾規劃購入新機、家電、報名醫美療程或安排出國行程，甚至趁股市大好進場投資。然信用卡額度不足或高額循環利率，易造成財務壓力與信用風險。華南銀行指出，每逢購物季信貸申請人數平均增加近兩成，其中 30至39 歲族群佔比達 34%，顯示青壯年族群更傾向以合理成本靈活調度資金。為迎接年度購物季，華南銀行限時提供新臺幣1,111 元申貸手續費優惠，幫助民眾在消費高峰期輕鬆掌握資金運用，兼顧生活品質與財務彈性。信貸需求年增近 7%，消費與投資雙動能推升借貸熱潮據中央銀行統計，114 年 8 月全台個人消費性貸款金額達 14,754.72 億元，較 113 年同期增加 955 億元，年增率達近 7%，反映國內消費性借款需求持續攀升。同時，台股突破新高也助長了借貸需求，根據金融聯合徵信中心統計，2025年7月信貸人數已增加到 181.6 萬人，較去年同期 172.9 萬人大增 8.7 萬人，而平均每人貸款金額也從去年同期的 72.8 萬元增加到 78.8 萬元，增加近 6 萬元！顯示信貸已不僅是短期消費支出工具，更是民眾進行資產配置與人生規劃的重要手段。華南銀行表示，在日台灣好新聞 ・ 1 天前
鉅亨新手投資》新手定期定額的第一堂課
許多剛開始學習投資理財的新手們，一定都聽過「定期定額」這個投資方式，因為非常適合不懂如何判斷行情或資金不多的人，因此也被稱為懶人投資法或平均成本法，是一種相對低風險的投資策略。運用簡單且容易執行的「定期定額」先建立良好的投資習慣，並在長期內穩健累積財富，是一個很好的起點。鉅亨網 ・ 1 天前
逛街打疫苗有禮 南市全聯等3賣場11月1日起設接種站
台南市自11月1日起攜手全聯、家樂福部分門市及南紡購物中心設置流感、新冠疫苗接種站，共有7場次，讓市民在逛街、採買日用品的同時，也能同時完成疫苗接種。南市衛生局表示，台南市自11月1日起公費流感疫苗擴大施打對象，新增50至64歲無高風險疾病的健康成人也可接種。自由時報 ・ 1 天前
PChome 24h購物《1111超狂回饋》 最高回饋上看45%
【互傳媒／記者 林明佑／台北 報導】PChome 24h購物年度盛典《1111超狂回饋》 即日起盛大開跑 ，全互傳媒 ・ 1 天前
全聯、大全聯買1送1！週年慶搶1元蔬菜 再抽1萬元買菜金
全聯、大全聯「超級週年慶」盛大登場！全聯週末最高回饋11%，大全聯週末最高回饋16%，全聯、大全聯多款家用清潔品買1送1，購買生鮮土雞商品單筆滿299元還可抽1萬買菜金；小時達指定日開搶1元金針菇、馬鈴薯、洋蔥，全電商限量3時段最低1折。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
KKday 85折獨賣東京車站人氣商場「GRANSTA」折價券，適用逾300家店舖
看好台灣旅客旺盛消費力，旅遊電商平台KKday與JR東日本旗下「Cross Station Development Company」合作，將於11月4日起獨家販售東京車站站內人氣商場「GRANSTA」超值折價券，原等值10,000日圓的折價券，現只要8,500日圓、約台幣1700元即可購得，相當於85折優惠，可於GRANSTA內超過300家店舖消費，享受GRANSTA豐富多元的購物與餐飲體驗。中時財經即時 ・ 1 天前
「捏捏樂」百萬網紅驚曝罹癌 療癒神器變致癌殺手？眼痛、咳嗽、免疫失調都上門
被老闆罵、同事陷害、工作不順利，很多人生氣起來都很想「捏爆」討厭的人，但現實生活不可能，市面上一種裝在透明袋子裡任你捏的「捏捏樂」成為辦公室療癒必備紓壓玩具。但一位大陸的「捏捏樂」玩具部落客，日前發文健康2.0 ・ 1 天前
2025全台樂園優惠推薦｜雙11大促！六福村墓碑鎮65折、麗寶樂園雙人套票激殺43折起、義大超值$699搶一波！
週末假日想要一站玩到底，不妨可以直接到遊樂園，一次滿足大小朋友的玩心，現在正值雙11折扣優惠開跑，各平台推促銷搶人氣！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！Yahoo夯好物 ・ 10 個月前
11月優惠：Olive Young新品特價！Loopy聯名彩妝粉嫩登場｜星野集團溫泉旅館早鳥85折｜KKday線上旅展買1送1｜揪愛Mei推好物
近來氣溫下降逐漸有感，冬天最熱門的旅行規劃，莫過於「滑雪行程」、「泡湯行程」，正好可以趁著各旅遊平台推出的雙11超優惠折扣，省下不少旅費！除了心靈饗宴，為自己重新規劃養生飲食菜單，購買命定的秋冬名品，也都都是慰勞忙碌生活的自己，最好的方式之一...「揪愛Mei」整理11月優惠懶人包，一次打包養生、旅遊、美體美妝的精選折扣，讓你輕鬆比價、快速下單，準備好迎接舒心愜意的冬日生活！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
錢包破大洞你還沒發現！理財專家揭露6大NG行為難怪「越省越窮」
明明少吃外食、逛超市只挑特價品，連家具都精打細算買二手，存款帳戶卻依然「乾巴巴」？先別急著怪薪水太少，日本一級理財規劃師飯田道子提醒：「真正讓錢溜走的兇手，往往...早安健康 ・ 1 天前
大樂透頭獎衝4.8億！3生肖獲財神庇佑 橫財接二連三
大樂透今（31）日晚間開獎，頭獎上看4.8億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖虎、龍、猴的人獲得財神爺眷顧，意外之財不斷，躺著爽接錢，財富迅速飆升。中天新聞網 ・ 18 小時前
威力彩開獎了！10/30中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第114087期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為17、21、24、20、13、14，第二區為02。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
歲末犒賞感謝祭大戰雙11！Sony Xperia全系列購機優惠一次看
在歡慶歲末年終之際，別忘了犒賞辛苦一整年自己與家人！自 2025/11/1至2025/12/31止，Sony Xperia推出全系列購機優惠方案，邀索粉用最強優惠將命定的 Xperia 帶回家！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前