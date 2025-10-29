秋冬帶信用卡去旅行 國外血拚訂機票狂省23%

出國旅遊帶著信用卡，好好享受秋冬之美。玉山Pi拍錢包信用卡海外回饋最高加碼至3%，於萬事達卡平台註冊後再享日韓購物優惠。台新Richart卡海外交易回饋3.3%台新Point，於日本指定百貨刷卡最高享23.3%回饋與折扣。中國信託卡友於旅行社買機票則有600元折價。而刷彰銀卡支付機票、住宿費最高送2,500元刷卡金。

玉山銀行釋出Pi拍錢包信用卡持卡人加碼福利，即日起至明(2026)年2月底，只要當月國內外交易累計達3萬元，海外消費金額通通加送2% P幣，疊加原本的1%回饋，相當於能領到3% P幣。

卡友出國前可先在萬事達卡海外消費回饋平台註冊，前往日本迪士尼樂園消費滿1萬2,500日圓回饋1,250元日圓，到樂天免稅店東京銀座店買滿4萬日圓贈2,000日圓，在韓國樂天世界主題樂園單筆結帳達6萬4,000韓元享20%現金回饋。

持台新Richart信用卡出國旅遊，選擇「玩旅刷」權益後，在海外結帳送3.3%台新Point，今(2025)年底前於日本大丸百貨福岡天神店購物，不僅享額外10%免稅福利、5%現金回饋，於指定化妝品專櫃、手錶專區消費還能折價5%，優惠加總高達23.3%。在日本BicCamera購物同樣有10%免稅優待，出示專屬優惠券購買相機、手錶或家電額外折7%，合計回饋率為20.3%。

中國信託主打旅行社好康，卡友在今年底前的每週三，透過易遊網APP買機票，單筆滿6,000元立折600元。11月10日前每週三於雄獅旅遊線上旅展網站消費，單筆滿額就能參加機票抽獎。購入東南旅遊「輕奢完香港」指定商品，輸入折扣碼後最高有2,000元折扣。

彰化銀行也強打海外旅遊優惠，即日起至12月15日於彰銀官網登錄後，在指定旅行社、航空公司、旅館住宿等通路使用信用卡結帳，單筆滿2萬元即贈200元刷卡金，累積刷滿5萬元、8萬元、10萬元分別加贈500元、1,000元、1,300元，最高滿15萬元拿回2,300元。總計每人最高多可獲2,500元，換算回饋率約1.66%。

