年底出國潮湧現！醫揭「旅前三重壓力」讓免疫力崩盤

年底準備出國的民眾常在旅程前出現感冒、腹瀉等症狀，這並非巧合，而是身體正承受「隱性三重壓力」，導致免疫力與自律神經失調，黃軒醫師提醒民眾注意旅前健康管理。

年底準備出國的民眾常在旅程前出現感冒、腹瀉等症狀，這並非巧合。（示意圖／Pixabay）

重症醫師黃軒在臉書專頁中發文表示，門診發現許多準備出國的患者出現喉嚨痛、腸胃不適、頭痛、肩頸僵硬、失眠等症狀，甚至有人抵達目的地第一天就發燒。美國研究分析30年數據指出，短期壓力會降低先天免疫反應，抑制自然殺手細胞活性，長期壓力更會降低T細胞、B細胞功能及抗體生成，使上呼吸道感染風險升高。

廣告 廣告

黃軒醫師說明，出國前的心理壓力包括訂票、打包、工作交接、家務、規劃行程等，看似興奮實則壓力爆表。他指出，壓力會抑制白血球與自然殺手細胞運作，使身體免疫系統像是「忘記開機」，越忙著準備出國，免疫系統可能越脆弱。

在作息方面，黃軒醫師提到出國前常見熬夜整理行李、提早或延後睡眠、太晚吃飯、臨出發前狂喝咖啡提神等問題。研究顯示，當睡眠被破壞，免疫細胞釋放細胞激素的節奏會大亂，造成身體更容易疲倦、感冒或發炎。研究指出，每晚睡少於6小時者，感染風險顯著上升。

黃軒醫師提到出國前常見熬夜整理行李、提早或延後睡眠、太晚吃飯、臨出發前狂喝咖啡提神等問題。（示意圖／Pixabay）

黃軒醫師引用美國神經生理學研究發現，當人預期即將跨時區，副交感神經會下降、交感神經活性提高，身體進入「準備戰鬥」狀態，導致心跳快、消化慢、睡眠差，更容易頭痛、腸胃不適、肌肉緊繃。他表示，生理時鐘的預期性變動可造成睡眠片段化與內分泌波動，這就是為什麼還沒飛就像已經換了一個時區。

關於病毒暴露風險，黃軒指出機場、商場、書局、捷運、報到櫃檯等公共密閉空間都是病毒數最高的地點。研究顯示，機場安檢托盤上的病毒數量是廁所門把的3倍以上，這也是出國前後最常感染感冒與腸胃炎的原因。

黃軒解釋，壓力會透過「腸腦軸」影響腸胃功能，促進腸胃道釋放皮質醇，使胃排空變慢、腸胃蠕動紊亂、出現腹瀉或便秘、胃酸分泌增加。研究指出，壓力可直接影響腸道神經系統與腸道免疫，導致功能性腸胃症狀，許多人「一緊張就肚子痛」完全是生理事實而非心理作用。

黃軒指出機場、商場、書局、捷運、報到櫃檯等公共密閉空間都是病毒數最高的地點。（示意圖／Pexels）

根據臨床觀察與研究，黃軒歸納出國前最常見三大症候群，包括「旅前感冒」出現喉嚨痛、鼻塞、倦怠，「旅前腸胃炎」出現胃痛、腹瀉、胃酸逆流，以及「旅前自律神經失調」出現心悸、頭痛、胸悶、失眠等症狀。這些症狀分別源自免疫力下降合併病毒暴露上升、腸腦軸失衡，以及交感神經過度興奮。

黃軒提供六項預防建議，包括旅程前3天固定睡眠時間，早上曬10至15分鐘日光重新校準生理時鐘，減少咖啡並避免下午後飲用含咖啡因飲料以降低交感神經興奮，旅前48小時避免暴飲暴食以穩定腸胃，接觸安檢托盤、手扶梯、電梯按鈕後務必洗手或使用酒精消毒，以及別在前一天熬夜打包以減少腦負荷。

黃軒解釋，民眾並非「一出國就倒楣」，而是身體在出國前被迫進入「全系統壓力測試」。壓力加上睡眠不穩、作息亂序、公共場所暴露，導致免疫力下降、腸胃混亂、自律神經爆走，這就是為什麼許多人在上飛機前最脆弱。

延伸閱讀

影/情侶吵架竟趴「鐵支路」險遭輾 涉公共危險下場慘了

愛愛時「頭部劇痛」如炸彈！醫：嚴重恐是腦血管病變前兆

母遭詐400萬女兒趴引擎蓋攔阻 車手加速拖行遭訴殺人未遂