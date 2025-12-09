年底出現搶訂潮 台灣特斯拉現貨全數秒殺

記者鍾釗榛／綜合報導

特斯拉第四季交付量可望突破6,000輛。（圖／翻攝Tesla網站）

台灣Tesla車市再創新高，Model 3與Model Y現貨全數完售，第四季交付量可望突破6,000輛，同比去年同期增幅達68%。由於每季全球配額有限，現在下訂的新車多需排入2026年生產批次，想要優先入手的準車主得提早行動。

特斯拉Model Y現貨全數完售。（TESLA提供）

Model Y今年自六月首批交車以來，持續在台電動車與豪華休旅車市場稱霸，連續數月蟬聯銷量冠軍。全車系不僅取得歐盟Euro NCAP五星安全評價，更標配高剛性車體、遠側安全氣囊以及Tesla Vision純視覺系統與 Autopilot 自動駕駛輔助，安全與科技兼具，讓駕駛與乘客都能安心上路。

Model Y今年自六月首批交車以來，持續在台電動車與豪華休旅車市場稱霸。（TESLA提供）

除了銷量亮眼，Tesla也提供多元購車方案吸引車主。現極少數特定車款享 Model 3 及 Model Y 雙車系零頭款入主禮遇方案，而全車系既有車主訂購新車，皆享免費將原車 FSD/EAP 轉移至新車（限本季度完成訂購交付），並搭配家用充電安裝與滿電出門套裝，還可使用原廠中古車換購或車主推薦計劃，靈活選擇讓消費者輕鬆加入純電生活圈。

現極少數特定車款享 Model 3 及 Model Y 雙車系零頭款入主禮遇方案。（圖／Tesla提供）

Tesla在台總掛牌數亦持續攀升，今年第四季預計掛牌超過6,000輛，全年總掛牌量有望突破15,000台，充分顯示純電車款已深植台灣日常生活。車市專家指出，Tesla以安全、科技與便利為核心的策略，讓消費者對電動車信心大增，也推動能源轉型更進一步。

