年底前活動多車輛也多 中市環中路的北上路平延至1月中施工

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府建設局原本規劃從24日起至31日進行環中路的路平，而南向已完成，但由於愈接近年底，活動愈來愈多，到台中市的車輛愈多，為不影響交通建設局在完成南向路平後，取消從27晚北上路平，延至明年１月再施工。

建設局長陳大田表示，西屯區環中路二段(台灣大道至西屯路)雙側人行道及路面改善工程目前進度順利，南向路段已完成瀝青混凝土(AC)燙平作業，道路平整度明顯提升。考量年末大型活動集中舉辦，市府主動調整北向施工期程，以降低對整體交通與市民出行的影響。

建設局指出，原規劃接續進行北向路面改善工程，因配合年底節慶、演唱會及跨年活動，周邊道路及台74線交通量增加，經審慎評估後將北向燙平作業延期至明年1月中辦理，相關施工路段及時程將另行公告。

