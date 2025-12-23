年底千億資金 炸裂台股

文 ‧ 蔡武穆

華爾街認為，甲骨文及博通財報有疑慮，AI泡沫聲再度響起，引發美股自高檔壓回，那斯達克及費半跌破月季線，台股加權指數12/16跌破月線之後，12/19再度站回月線。由於外資放假，持續賣超台股，12月中下旬轉為內資的盤，正好12月份為投信、集團作帳，加上有多檔主動型ETF掛牌，到年底的八個交易日，中小型股還有強勁的動能。

美AI股大跌影響 台股 表現

OpenAI像甲骨文購買五年3000億美元合約算力，加上周邊的零星訂單，未實現合約來到5230億美元，由於目前甲骨文現金流為負100億美元，市場擔心甲骨沒有足夠的現金流實現未來合約，股價再度暴跌20%，跌破前波起漲點。

另一方面，博通公布第四季財報優於預期，但是預估本季毛利率低於上季度一個百分點，華爾街認為，博通犧牲毛利率獲取AI訂單，侵蝕獲利，過去高毛利高成長的動能不再，引爆AI股大跌。

國際資金來看，日央在12/1釋出可能升息1碼訊息，聯準會在12月降息1碼，美日利差縮小，套利資金回流日本，也是這一波美股下修的原因之一。

四檔主動型ETF年底前掛牌

外資陸續放假過耶誕節，12/10~12/18賣超台股1731億元，台股回檔修正1218點，台積電、鴻海、廣達、台達電等權值股疲弱，但內資買盤積極介入，12/10~12/18投信買超110億元、八大官股買超206億元，除了部分有漲價題材的電子股之外，`金融、營建、化工、生技等類股意外竄出，成為資金暫時的避風港。

12/18到年底封關前，除了投信、集團拚作帳之外，還有四檔主動ETF準備掛牌，包含：00991A主動復華未來50於12/18掛牌，募集資金108億元、00900A元大新經濟預計12/22掛牌，募集資金195億元、00987A主動台新台灣優勢成長預計12/30掛牌，募集資金近100億元、00992A群益台灣科技創新預計12/30掛牌，募集資金將近100億元，總計近500億元，加計投信、集團的作帳，到年底至少還有千億的資金活水進入台股。

這四檔掛盤的主動型ETF產業分布集中在半導體、通訊、AI相關產業，以12/18掛牌的00991A來說，半導體配置比重約35-45%，AI資料中心相關關鍵零組件約35-45%，並涵蓋少許的金融、內需、綠能，其他還ETF尚未公布成分股，從公開說明書發現，選股策略還是著重在半導體及AI相關領域。

嚴選 投信 季底作帳衝刺股

這一波的資金動能將延續到明年一月，00994A第一金台股趨勢優選將12/8募集、預計於1/7掛牌，00982T 兆豐台美動能股債平衡亦將於一月募資，台股大盤目前月線有守，年底封關前會在27500~28500間區間震盪，明年一月外資回頭，春節封關前將有機會挑戰30000點大關。

投信季底作帳進入最後衝刺，本次選股條件以過去二個星期投信買超大於1000張、持股比例不大於15%，找出年底前作帳的可能的標的。

例如：PCB廠華通(2313)涵蓋低軌衛星、AI伺服器、蘋果等多項題材，第三季EPS 1.81元，賺贏前二季的1.7元，預估今年EPS 5.25元，賺贏去年的4.7元。投信12月大買7000多張，與外資對作。投信進場成本價在85元左右，截稿前回測到87元，相差不遠。

金融股與記憶體指標強勢

記憶體模組廠威剛(3260)受惠於DRAM漲價潮，前三季EPS 10.08元，預估今年15.3元，明年度可達19.83元，本益比9.4倍。

威剛股價回測季線，投信近二周回頭買超6400多張，有低檔撿便宜的態勢，成本價在184元附近，醞釀下一波的漲勢。

金融股也是投信、國家隊護盤的標的。玉山金(2884)前11月EPS 2元，已經賺贏去年的1.63元，高殖利率題材近日被納入0056成分股之一。

12月以來，投信在32元附近大量買超47000張，外資也買超76571張，股價漲到33.5元，距離前高35元還有空間。

另外，今年的集團作帳在11月中旬搭配漲價題材已經走一波，12/19美光財報報喜，記憶體漲勢還沒休息。華新集團的華邦電(2344)股價創高，旗下封測廠華東(8110)回檔之後醞釀第三波攻勢。

華邦與聯電集團股也有亮點

台塑集團南亞科(被關禁閉)，投信逐步買超2477張，出關之後，有機會補漲挑戰前高178元，而旗下的封測廠福懋科12/19飆出漲停，創51.2元新高。

另外，聯電集團旗下的聯電(2303)透過透過imec授權布局12吋矽光子平台，並斥資7億元入股欣興(3037)，取得13%股權，切入AI領域，外資在12月大幅買超45萬張，聯電股價從45元推升到50.9元，年底封關前，股價還有發揮的空間。

