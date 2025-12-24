年底和平無望？俄烏和談無突破 俄再轟烏克蘭、攻陷東部城鎮

編譯林浩博／綜合報導

俄烏戰爭仍看不到終點！美國主導的邁阿密會談談了許久，終究沒突破，而且會談結束才過2天，23日俄羅斯又對烏克蘭全境空襲，引發停電並釀成至少3人死亡，當中還包括年僅4歲的幼童，傷者則有17人之多。

同時俄軍在烏克蘭東部前線，持續緩慢推進，攻陷了錫韋爾斯克鎮（Siversk）。

邁阿密會談結束才2天，俄軍又對烏克蘭全境空襲。（圖／翻攝自X平台 @ZelenskyyUa）

大規模空襲

CNN 23日報導，據烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的說法，當天凌晨俄羅斯轟炸了烏國各地，規模為本月數一數二大。

澤倫斯基在Ｘ平台PO文稱，俄軍此次出動了逾650架無人機與30枚飛彈，全國一半以上、約13個地區都遇襲，西部的日托米爾（Zhytomyr）一棟公寓遭俄軍無人機擊中，造成一名4歲孩童喪命。另據烏克蘭的能源部門表示，由於遭受攻擊，多地發生火警，為此已對各地緊急斷電，部分地區陷入全面停電。

澤倫斯基呼籲西方盟友加大對俄羅斯施壓，「俄羅斯的空襲，極為清楚地點出俄羅斯的優先任務」。

攻陷錫韋爾斯克

烏克蘭軍方也於23日坦言，由於俄軍的「積極攻勢」，烏軍已從東部頓內茨克（Donetsk）城鎮錫韋爾斯克撤出，以「挽救我們士兵的生命，並確保我們單位的戰力」。

烏軍聲稱，儘管「天氣狀況惡劣」，「侵略者仍憑藉巨大數量優勢和持續施壓，而得以推進」。烏軍強調部隊仍在城鎮附近戰鬥，錫韋爾斯克也仍在烏軍的砲火射程之內。

話雖如此，俄羅斯卻早在約兩週前，就宣布攻陷錫韋爾斯克，並由參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）向總統普丁報告，全程經電視播放。

整個頓內茨克地區幾乎全為俄羅斯佔領，尚為烏克蘭控制的大城市只剩兩座，分別是斯拉夫揚斯克（Sloviansk）與克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）。錫韋爾斯克距離這兩座城市，只有約30公里遠。

會談無突破

邁阿密會談由美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）、女婿庫許納（Jared Kushner）居中，他們分別和俄、烏兩國的代表磋商。

烏克蘭的談派代表已於23日凌晨返回基輔，澤倫斯基稱他接獲了關於會談的「詳細報告」。澤倫斯基在X平台寫道：「截至目前並非一切都很完美，但這計畫已到位。」

澤倫斯基所說的，是美烏所達成的核心20點方案框架。他還稱，代表團帶回來的文件，也包含了烏克蘭與美國、烏克蘭與歐洲雙邊安全保障的細節，「我們十分接近真正的結果」。但關於領土交換，他並未透露是否準備好要談。

相比於烏方渲染的正面氛圍，俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergey Ryabkov）卻稱，談判「進展緩慢」。魏科夫雖然稱會談「富有成效與建設性」，他也坦言並未見到任何突破的跡象。

