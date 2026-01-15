年底土地出售或贈與 稅務局提醒：逾期申報恐多繳稅





土地公告現值為土地移轉時計算土地增值稅的基礎，於每年1月1日公告調整，新竹市115年土地公告現值平均調漲2.93%。稅務局提醒，於114 年底訂約出售或贈與土地的民眾，應留意申報期限為訂約日起30日內，若未於期限內申報，就會改用115年的新公告現值來課稅，稅金可能變高。

年底常有民眾進行土地買賣或贈與，稅務局提醒，土地增值稅是依土地公告現值計算，而公告現值每年1月1日調整。新竹市115年土地公告現值平均調漲2.93%，若民眾於114年底簽約移轉土地，未在30天內完成申報，可能因改用115年的公告現值而增加稅負。

稅務局長蘇蔚芳表示，土地買賣或贈與移轉，應依法申報土地增值稅。申報人如在訂定契約之日起30日內完成申報，可按「訂約日」當期公告土地現值為申報移轉現值；若超過30日始申報，則須以稅捐稽徵機關「收件日」當期之公告土地現值為課稅基準。

稅務局舉例說明，李小姐在114年12月31日簽約賣地，最晚必須在115年1 月29日前完成申報，才能適用114年的公告現值來課稅；如果拖到1月30日之後才申報，就會改用115年調高後的公告現值，稅金將明顯增加。

稅務局提醒，年底移轉土地的民眾一定要特別留意，只差一天，適用的公告現值就可能差一年，影響稅額相當大。凡是在114年12月31日以前簽約的案件，務必把握30天申報期限，才能用舊年度的公告現值計算土地增值稅。



