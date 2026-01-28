年底地方選舉採「不在籍投票」？游盈隆：肯定是災難！

中選會主委被提名人游盈隆。（袁茵攝）

立院內政委員會、司法法制委員會今（28日）進行中選會人事案審查。面對在野關心的「不在籍投票」，中選會主委被提名人游盈隆表示，不在籍投票牽涉非常複雜選舉工程，倘若今年九合一地方選舉實施不在籍投票，「就現階段來講肯定是災難！」大家喜歡看天邊的彩霞，但別踩壞眼前的玫瑰。

立院內政委員會、司法法制委員會28日聯席審查行政院函送中選會委員提名名單。藍委牛煦庭詢問，很多立委提案修正《公職人員選罷法》或不在籍投票等各項草案，雖然大家版本不同，但大部分都是境內移轉投票，倘若立院修正相關法令，讓不在籍投票限於「國內移轉投票」，是否會忠實執行？

廣告 廣告

游盈隆直言「當然」！若立院通過不在籍投票，中選會只有依法行政及全力以赴，近期從中選會同仁得到許多資訊，讓他深深感覺不在籍投票是世界潮流，也是台灣許多人直覺上對的一個努力方向，且當大家講說世界各國都採取不在籍投票時，台灣卻沒有，感覺到落後及慚愧，「我覺得那種心情是可以理解的」。

游盈隆指出，他肯定這是一種進步思維，但也不能脫離現實，如果回到台灣的國家選舉制度深入去看，會發現不在籍投票牽涉的是非常複雜選舉工程，「尤其九合一地方選舉裡面，實施不在籍投票，就現階段來講肯定是災難，中選會已經提出來，倘若在九合一地方選舉辦不在籍投票，將會造成將近9000種不同選票。」因此他認為這是很重要的一點，「我們喜歡看天邊的彩霞，但不要踩壞眼前的玫瑰，讓我們的傲視世界的台灣選舉蒙塵」。

而綠委張宏陸質詢時也提及此事，游盈隆回應，台灣落後很久要迎頭趕上，道理是說得過去的，讓無法返鄉者可在居住地投票，社會普遍會贊成，但他也同意這可能產生很多問題，例如張宏陸擔憂的買票，因為台灣沒有實施過不在籍投票，所以不知道會遇到怎麼樣的狀況，因此事先應該做好周全研究調查，考慮各種因素來進行。

游盈隆認為，中選會提出的解決方式是可行的，循序漸進而非一步到位，一開始在九合一地方選舉全面弄不在籍投票，是太大膽且冒險的做法，暴虎馮河，是不是能從公民投票開始實施，逐步累積經驗，解決社會或人們疑慮，分階段一步步走會是比較好的做法。

【看原文連結】