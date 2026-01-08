年底壓力爆表睡不著 醫揭三大假失眠警訊

進入年底壓力高峰，不少人都有假失眠的困擾。（圖／擷自三立新聞網YT）





年底進入工作與生活壓力高峰，不少人明明身體疲憊，卻依舊輾轉難眠。身心科醫師提醒，像這樣累卻睡不好的狀況，未必是真正失眠，而是近年門診中相當常見的「假失眠」。

身心精神診所院長王耀霆指出，假失眠並非疾病，而是因壓力、作息混亂導致睡眠品質下降，臨床上主要可分為三種類型。第一是「焦慮淺眠型」，在入睡前大腦持續運轉，難以放鬆，容易多夢、醒來仍感疲倦；第二是「社交負荷型」，因聚會、應酬使作息延後或不規律，打亂睡眠節律；第三則是「資訊過載型」，睡前頻繁接觸社群或工作訊息，讓大腦長時間維持警覺狀態。

廣告 廣告

身心精神診所院長王耀霆指出，想改善假失眠，得先啟動大腦的副交感神經。（圖／擷自三立新聞網YT）

王耀霆表示，睡眠的關鍵與自律神經息息相關。當交感神經過度活化，心跳加快、呼吸急促，大腦難以真正關機；反之，副交感神經就像身體的煞車系統，能引導進入休息與修復狀態。他強調：「想要改善假失眠，重點不是逼自己睡，而是降低大腦警覺性。」

除了調整生活作息、避免睡前滑手機，醫師也建議建立固定的睡前儀式，作為非藥物的輔助方式。像是近年來，芳療在睡眠領域的應用受到不少關注，其中天然精油成分「雪松醇」被多項研究指出，有助於降低交感神經活性、放緩心跳與呼吸節奏，因此被稱為大自然的哄睡師。

含有「雪松醇」的睡眠噴霧被譽為大自然的哄睡師。（圖／擷自三立新聞網YT）

王耀霆說明，嗅覺訊息可直接影響大腦邊緣系統，與情緒及自律神經調控等密切相關，對於容易焦慮、淺眠，或長期處於高壓狀態的族群，具備輔助放鬆的效果。市面上如 VCool雪松醇睡眠噴霧，即以天然成分的雪松醇為核心，透過固定香氣建立睡前放鬆連結，幫助身心從緊繃狀態切換成休息模式。

選對輔助「天然睡眠小物」，從嗅覺就讓身體接收關機儀式。（圖／擷自三立新聞網YT）

醫師也提醒，若躺床超過30分鐘仍無法入睡，或整晚淺眠易醒，應避免長時間躺床滑手機，可以站起來動一動，搭配腹式呼吸、伸展或使用天然、不具藥物依賴性的輔助產品，來放鬆入眠。

假失眠不是疾病，但依舊會造成睡眠品質不好，導致日常精神工作效率低落。醫師建議，只要選對輔助「天然睡眠小物」，從嗅覺就讓身體接收「關機」儀式，讓睡眠品質更升級。

了解更多：https://citiesocial.co/vi569



更多新聞推薦

● 熱情與美味的力量 彰化新住民以滷味舞出新人生味