年底壓力 多重因素交織

隨著農曆新年將近，手機家族群組不斷跳出討論過年的訊息，辦公室群組則是一則又一則的工作相關訊息，無數訊息可能交織成那張無形壓力網！國泰醫院精神科主任單家祁表示，當人們感受到壓力時，其實也是身心在提醒該調整節奏了，從精神醫學「生理︱心理︱社會模式」來看，年底壓力是多重因素交織的結果！

單家祁指出，從社會層面來看，人們同時承擔職場的年度總結、家庭節慶準備，以及個人對新年度的期許，這些角色期待在短時間內匯聚，容易導致認知資源的分散與透支。從心理層面來看，一年的結束自然觸發回顧與總結的內在過程，當自我期許與實際成果間有所落差，難免產生虛度光陰或成就不足的感慨與內耗。

這種感受在社群媒體盛行時代可能更為強烈，親友年終的「精彩回顧」似乎無可避免地引發種種比較後果。從生理層面來看，冬天陰雨綿綿與光照不足，特別是大台北地區陰雨濕冷，限制了外出活動接觸自然光的機會，也影響了情緒與睡眠品質。

單家祁主任進一步指出，當壓力持續存在之際，身體與心理會發出各種訊號，常見的情緒反應包括易怒、煩躁及情感疏離，對周遭事物失去以往的熱情；認知功能則可能出現專注力下降、健忘及猶豫不決；生理方面，許多人會經歷肌肉緊繃（特別是肩頸痠痛）、睡眠障礙（難以入睡或清晨早醒）及食慾變化（可能是食不知味，也可能嗜食高糖高熱量食品）。

面對年底到來的複雜壓力，民眾必須進行自我調適，倘若經由自我調適之後，某些症狀比如情緒低落、睡眠食慾改變、注意力下降等狀況持續超過兩週，而且明顯影響生活，這正是需要專業支持的明確訊號，建議尋求專業醫師評估，看看後續應該如何調適如何處理。

總之，歲末年關不僅是時間的轉折點，也是辨識身心的微妙機會，也使得人們有機會重新審視自己、調整生活節奏與優先順序，唯有如此才能讓身心健康輕鬆過關！