年底大選全面實施不在籍投票？ 游盈隆示警：肯定是場災難

中選會主委被提名人游盈隆28日赴立法院進行提名權審查，他明確支持公投綁大選，但不贊成年底的九合一選舉全面實施「不在籍投票」。他直言，若在現階段於九合一地方選舉推動不在籍投票，「肯定是災難」，強調不能為了追求進步而忽略現實條件。

游盈隆被提名中選會主委。（圖／中天新聞）

立法院內政委員會、司法法制委員會28日聯席審查中選會委員提名名單。國民黨立委牛煦庭詢問，若立法院修法讓不在籍投票限於「國內移轉投票」，是否會忠實執行。游盈隆回應「當然」，並表示近期獲得許多資訊，讓他認為不在籍投票是世界潮流，也是台灣應該努力的方向。

游盈隆雖肯定不在籍投票是進步思維，但強調不能脫離現實。他指出，若深入檢視台灣選舉制度，會發現不在籍投票牽涉非常複雜的選舉工程，特別是九合一地方選舉。中選會已提出評估，若在九合一地方選舉辦理不在籍投票，將造成將近9000種不同選票。游盈隆以「大家喜歡看天邊的彩霞，但不要踩壞眼前的玫瑰，讓傲視世界的台灣選舉蒙塵」形容此議題的複雜性。

針對實施方式，游盈隆回應民進黨立委張宏陸詢問時表示，中選會提出的可行解方是循序漸進而非一步到位。他認為，若一開始就在九合一地方選舉全面實施不在籍投票，是太大膽且冒險的做法，建議可考慮從公投開始實施，逐步累積經驗，分階段推動會是比較好的做法。

游盈隆拜會國民黨立院黨團。（資料圖／中天新聞）

關於公投綁大選議題，游盈隆表態支持，並表示「也沒有不支持的空間」。他提到2018年的公投綁大選是一個惡夢，當時有10項公投，經公告後僅1個多月就要投票，導致秩序大亂。不過他也指出，這幾年已有修法，將公告後1個月投票改為3個月，且過去辦理龐大選務時，法令規定有一半要是軍公教人員，現在修正為三分之一。民進黨立委黃捷喊話，希望游盈隆承諾若擔任中選會主委任內不會重演2018年惡夢，游盈隆回答「我們盡力而為」。

民眾黨力推「公投綁大選」、「不在籍投票（國內移轉投票）」，但內政部認為不在籍投票作業高度複雜，易造成選務混亂。立法院不在籍投票法草案逕付二讀後，民進黨立委曾高舉標語表達應循序漸進的立場。

