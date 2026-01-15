年底大選勝負關鍵在賴清德

[FTNN新聞網]主筆／單厚之

民進黨台南市長初選結果出爐，事前外界關注的是「德」意志是否再次發威，重演彰、高雄皆由新潮流勝出的場面。最終，原本各民調都大幅領先林俊憲的陳亭妃，僅以2.69%的差距勝出。

在民進黨台南市長人選出爐後，全台主激戰區藍綠佈局都大致底定，僅剩下新竹縣和宜蘭縣仍有較多變數。

2022年縣市長選舉，國民黨在全台22縣市贏得14個，苗栗縣長鍾東錦回復國民黨籍後，執政縣市增為15個。國民黨雖然執政縣市多，但今年有9名縣市長任滿必須換人，民進黨也力求在這些縣市中突破。

廣告 廣告

由於接棒者的條件不如現任者，一般認為嘉義市、彰化縣是藍軍風險較大的區域。嘉義市因為藍軍沒有合適的人選，已經成為藍白合熱議區；彰化縣則因為謝家與其他地方派系的恩怨，就連謝家姊弟都擺不平，想要勝選難度不小。

國民黨新竹縣則有立委徐欣瑩與副縣長陳見賢相爭，已經確定將以民調7成、黨員3成的方式決定勝負，但不管最終誰出線，整合的難度都非常高。宜蘭縣到底是由立委吳宗憲或議長張勝德代表國民黨出征仍不確定，但兩人也各自有短版，和賴清德欽點律師出身的林國漳必然有一番苦戰。

國民黨年底執政縣市總數幾乎篤定會減少，除非在台南、高雄兩直轄市有所斬獲，否則就是敗選。謝龍介2022年參選台南市長，意外僅輸黃偉哲5.17%，但當時許忠信、林義豐等3名候選人合計拿了7%多的選票，如今基層實力雄厚的陳亭妃出線，謝龍介要贏有一定的難度。

高雄市上次陳其邁大贏柯志恩近18%，賴瑞隆實力雖遠不如陳其邁，民進黨初選也有一定的裂痕，但高雄基本盤仍就是綠遠大於藍，柯志恩要贏也有一定的難度。

國民黨最大的問題還在於缺乏領頭羊，從2016年敗選以來，國民黨就一直沒有夠份量挑戰總統的政治人物，無法將「九合一」選舉打成「總統前哨戰」。2018年是靠「韓流」贏得「九合一」大選，2022年則延續2018的戰果，包括侯友宜、盧秀燕等人都輕鬆連任。

但如今，北、北、桃和台中選情相對穩定，很難成為選戰的焦點。黨主席鄭麗文政治能量不足，不足以扮演主帥的角色，已經退卻過一次的盧秀燕，不管是否還有意戰2028，應該也不會在選前表態。於是就出現民進黨有總統級人選，而國民黨沒有的局面，很難打出統一的主軸。

民進黨則是成也賴清德、敗也賴清德，這次民進黨初選造成的裂痕堪稱是史上之最，雖然初選後每個落敗者都喊團結，但新潮流在彰化、高雄力壓其他派系，民調神奇逆轉，各派系不可能沒有心結，更不要說賴清德在台南更是擺明力挺林俊憲，讓陳亭妃相當難堪。

賴清德對黨內的手法跟對在野黨幾乎如出一轍，一方面情勒、一方面威嚇。落敗者之所以不敢吭聲，一方面是怕擔上破壞團結的罪名，也同樣擔心來自司法的追殺。這樣表面的團結，實際上更難撫平，黨內不同勢力不敢公然跟賴清德唱反調，但只要消極怠工，民進黨得票就必然減少。而陳亭妃在賴系打壓之下仍舊出線，賴清德能否與陳亭妃和解，真心支持陳亭妃，也讓人懷疑。

賴清德幾乎完全以自己的意志，完成這次民進黨選舉的佈局，但賴清德本人民調不佳，過於凸顯自己的角色，究竟是加分還是減分還很難說。整體而言，年底大選藍營能努力精進的空間有限，最終影響大選的變數，還是賴清德個人，若賴清德仇恨值仍舊高居不下、又無法真正團結黨內，國民黨就還有一線生機。

更多FTNN新聞網報導

跨年，回首2025乙巳《國運籤》

時間拉長還要下鄉 彈劾賴清德就是下一個拚選戰的政治動員工具

觀察／治安責任豈能全推給警察？ 張文隨機殺人「突破層層漏洞」得全盤檢討

