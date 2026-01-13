年底大選迎戰賴瑞隆！ 柯志恩：是與新潮流對決

國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，結果「完全在預料之中」，她向賴瑞隆表達恭喜，但更認為可說是柯志恩跟新潮流的決戰，這是一場資源不對等選局，資源雖不比對手，但她會「以小搏大」，因為有人民作為她最強大的靠山。（柯志恩辦公室提供）

民進黨高雄市長初選今（13）日揭曉，由立委賴瑞隆勝出，正式確定藍綠對決組合。國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，結果「完全在預料之中」，她向賴瑞隆表達恭喜，甚至可說是柯志恩跟新潮流的決戰，這是一場資源不對等選局，資源雖不比對手，但她會「以小搏大」，因為有人民作為她最強大的靠山。

柯志恩指出，隨著初選落幕，高雄市長選戰正式進入兩強對決階段，未來不僅是她與賴瑞隆之戰，更可視為她與民進黨「新潮流體系」的正面交鋒。面對對手掌握龐大行政資源與地方組織，她直言，這將是一場「以小搏大」的選戰，但她不悲觀，反而視為逆勢突圍的機會。

針對外界關注黨中央資源挹注，柯志恩坦言，國民黨長期受限於黨產凍結，早已有「自立自強」的心理準備，即便資源不如對手，也不會因此退縮。她強調，真正的靠山是人民，而非資源多寡，將以具體政策與實際行動，爭取市民認同，「不論比人氣或比底氣，我都有信心拚到底。」

柯志恩也預告，隨著對手底定，回歸兩強對決的清晰局面，市容不再被綠營陣營的看板所佔據，而她的選戰節奏將在農曆年後重新調整，3月起將陸續端出完整政見，讓選戰回歸政策本質，而非比拚看板與資源。

她直言，市民關心的不是誰錢多、誰聲勢大，而是誰提出的政策最有感、最能解決高雄問題，她已做好準備，要為高雄市民打造一個更有感的未來。

針對民進黨初選民調結果，柯志恩辦公室質疑，民進黨未公布樣本結構，結果與高雄實際政黨支持度存在落差。柯志恩早在民進黨初選前即呼籲支持者，接到民調電話時清楚表態「唯一支持柯志恩」，並呼籲民進黨未來進行民調時應更接地氣，才能貼近真實民意。

