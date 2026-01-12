年底好運密碼曝光？尾牙前播這首歌「全桌中獎」 一票人實測回報

歲末尾牙抽獎季到來，社群瘋傳播放「1首歌」能帶來好運，引發熱議。（本刊資料照）

尾牙抽獎玄學再進化？歲末年終進入尾牙旺季，不少上班族最期待的莫過於抽獎、紅包與年終好運。近日社群平台Threads上，一則「尾牙前狂聽某首歌就中獎」的分享意外爆紅，不僅原PO抱回大獎，留言區更湧入大量網友回報「真的抽到了」，引發熱烈討論。

尾牙前聽什麼歌會中獎？

一名網友在Threads分享自身經驗，表示在公司尾牙前，他與同事反覆播放動畫電影《花木蘭》的主題曲〈以妳為榮〉。他特別提到歌中一句「老祖宗保佑我」，尾牙當天竟真的抽中大獎，讓他笑稱這是「花家黑魔法」，並幽默感謝「老祖宗保佑」。

貼文曝光後迅速引發關注，不少人開始轉發討論，該歌曲也被網友戲稱為「尾牙神曲」。

播〈以妳為榮〉真的有用？ 大量網友留言回報

更引人注意的是，留言區陸續出現大量網友分享「實測結果」。有人表示，去年尾牙沒中獎，今年索性在活動前播放該曲，結果抽到數千元紅包；也有網友透露，尾牙前一小時不斷播放，整桌同事接連抽中數萬元獎金。

另有網友分享，自己或同桌同事抽到iPhone、現金紅包，甚至還有人直接扮成花木蘭參加尾牙，最後抱回頭獎。相關留言不斷累積，讓這首歌被封為「尾牙抽獎玄學代表」。

尾牙抽獎靠運氣還是心理作用？ 網友各有看法

除了分享中獎經驗，也有網友以輕鬆角度看待這股熱潮，認為與其說是神曲，不如說是增加期待感與好心情。有網友笑稱，即便當下收訊不佳、音樂沒播出，只看著歌曲封面，仍順利抽中獎項。

