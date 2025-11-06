年底好電影大爆發！《暴蜂尼亞》《普通的孩子》《終極戰士》NO7都上映！｜11/06新片快報

好萊塢三大女星自我大突破！《暴蜂尼亞》艾瑪·史東剃光頭、《終極戰士》艾兒芬妮挑戰系列作，還有《去死吧，親愛的》珍妮佛·勞倫斯把產後憂鬱症演出來！究竟該看哪一部？小孩才做選擇，成熟的大人就應該全部都去看！《自殺通告》助學子度過期中考週、金馬61入圍片《蟲》也可以看起來。更多本週新片片單一次看！

艾瑪史東新片《暴蜂尼亞》剃光頭。（圖／環球影片提供）

《暴蜂尼亞》2025/11/07上映

影迷們看過來！改編自韓國邪典電影《拯救綠色星球！》的《暴蜂尼亞》是入圍威尼斯主競賽片，也是艾瑪·史東再度與導演尤格·藍西莫合作的黑色幽默科幻新作。劇情描述兩名陰謀論者綁架了一名大企業的女執行長，並堅信她其實是一名外星人？！在地下室裡，雙方爆發了一場難以預測的戰鬥，揭開了更多超乎想像的真相，決定令你意想不到！以奇想科幻元素和深刻社會批判為噱頭，帶你細細品味尤格·藍西莫的專屬作者筆觸！

艾兒芬妮（左）在《終極戰士：殺戮星球》的大部份鏡頭，都是被綁在外星掠食者的背上。（20世紀影業提供）

《終極戰士：殺戮星球》2025/11/06上映

《終極戰士：殺戮星球》是該太空冒險系列第七作，由艾兒芬妮主演，繼《終極戰士：獸獵者》之後再度由丹·崔克坦伯格導演執導，武器再度升級、揭開與異形宇宙的深刻連結！在大家喜歡的科幻冒險風格當中，故事講述一位被部落驅逐的戰士，為了尋找終極對手，與一意想不到的盟友一同踏上前往遙遠星球的冒險之旅！未知的敵人和致命的外星生物襲來，英雄將面臨一場生死決鬥！

黃秋生主演新戲《自殺通告》。（圖／本萃電影提供）

《自殺通告》2025/11/07上映

金馬影帝黃秋生與林予晞主演！這部校園懸疑驚悚片聚焦在一封匿名信落入注重成績的私立名校當中、預告在七天後將發生自殺事件，由此揭示現代教育制度下的高壓與深層問題。黃秋生所飾演的校長、與女教師林予晞在期限內要找出匿名信的發信人，並揭開事件背後的真相！電影營造出高壓的校園環境，考生和師長面對到人性、道德和時間的雙重考驗，每一個角色的選擇，都充滿懸疑與張力！

珍妮佛勞倫斯在《去死吧，親愛的》扮演生產後諸事不順的母親，放大新手父母的焦慮，遊走於精神崩潰的邊緣。（車庫娛樂）

《去死吧，親愛的》2025/11/07上映

挑戰道德邊緣的黑色幽默片！由珍妮佛·勞倫斯與羅伯·派汀森主演，入選坎城影展主競賽。影片講述一位新手媽媽搬回丈夫的蒙大拿老家，面對產後憂鬱症與自我身分認同的危機，過程中逐漸迷失自我，並在極端的情況下、追尋對愛的執著與渴望。妮佛·勞倫斯充滿心理掙扎與自我探索的演繹，深刻揭示了 #產後憂鬱的糾結和心理掙扎的脆弱旅程。

大滿貫影后蒼井優（左）晉升人母後，在《普通的孩子》飾演一位母親。（天馬行空提供）

《普通的孩子》2025/11/07上映

由日本導演吳美保執導，大滿貫影后蒼井優演出！劇本受到瑞典環保少女的啟發，描述了三個十歲孩子對於世界的疑問與控訴。一名熱愛昆蟲的男孩，愛上一位充滿理想的環保少女，在純真愛戀氛圍當中，兩人一同投入抗爭，製作標語並走上街頭，甚至發動反擊，是非一般兒童電影：全片以孩子的純真視角來表現社會現象，傳遞出環保與反思未來的強烈訊息。

《未完的情歌》穿梭東京與曼谷，揪心描繪曖昧與期盼交織的純真愛戀。

《未完的情歌》2025/11/07上映

日泰合製的浪漫愛情片，由《只因我們天生一對》導演操刀，講述了森崎溫與向井康二之間的跨國愛戀。影片描述一名過於正經、潔癖的上班族外派至泰國，並在那裡重遇大學時代暗戀的攝影師。兩人之間的情感逐漸升溫，跨越文化與距離，愛情重逢的故事讓人動容。

申琇雅在片中的演出令所有大人驚豔。（圖／華映提供）

《跟著貓走遇見愛》2025/11/07上映

韓國療癒系電影，為觀眾帶來一段溫馨的父女情＋人類與動物之間的美好共處時光。故事從一位失去妻子的童話作家開始說起，他在經歷過一段低谷時期，一隻小貓的意外闖入，幫助他與女兒走出陰霾，重拾對愛的信任！電影細膩地描繪了失落與重生的過程，是一部療癒力滿檔、讓人感動的心靈之作。

《電影版吸吸吸吸吸血鬼》由板垣李光人（下）與吉澤亮（上）共同爆笑主演。（圖／采昌多媒體提供）

《電影版吸吸吸吸吸血鬼》2025/11/07上映

改編自人氣漫畫家奧嶋寬雅的同名BL漫畫，《國寶》吉澤亮全裸上陣！充滿爆笑與奇異設定、為BL類型片帶來不少驚喜。一位450歲的吸血鬼森蘭丸在澡堂工作，他一邊打算謀取老闆兒子的處男之血，一邊還要避免對方失去童貞，吸血鬼好忙！全片充滿奇幻與幽默，配合獨特的世界觀，成為風格特別的喜劇之作。

《蟲》

《蟲》2025/11/07上映

金馬61入圍片！台裔編導王凱民與多國合製，描述聾啞少年面對世道的憤怒與無語。他們在台北的地下世界中縱情幫派活動，捲入政治權謀的鬥爭。電影揭示了在政治動盪與社會變革中的小人物命運，也深刻探討了社會與個人面臨的選擇與背叛，並入圍第61屆金馬獎最佳原創電影音樂獎項！

《鬼童伴》

《鬼童伴》2025/11/07上映

IMDb7.6分好評的印尼恐怖新片！《鬼噤聲》團隊操刀，講述一對兄妹搬到孤兒院後所遭遇的怪事。隨著一位神秘女性的出現，恐怖事件接踵而來，兄妹倆必須面對來自超自然的威脅。影片憑藉其詭譎的氛圍與緊張的節奏，成為今年的恐怖片票房冠軍！

《愉快動物餅 大電影》在日本上映後掀起熱潮。（馬棋朵提供）

《愉快動物餅大電影》2025/11/07上映

日本的國民零食IP電影，將人氣動物餅乾形象搬上大銀幕，為全家人帶來歡笑與冒險。電影中的動物明星偶像團體回到王國後，卻發現「棉花糖大軍」入侵，於是他們必須挺身對抗來自外界的威脅，拯救王國的未來。這是一部充滿溫馨與童真，適合全家共享的電影！

鋼琴家們的秘密煉金術

《鋼琴家們的秘密煉金術》2025/11/07上映

音樂迷必看的德國古典音樂紀錄片！以拉赫曼尼諾夫的錄音為開端，探索鋼琴演奏藝術的極致之美。影片中，世界頂尖鋼琴家分享他們的演奏技巧與心法，揭示演奏背後的「煉金術」，帶領觀眾進入音樂的神秘世界。

