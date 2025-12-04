年底宅在家電影推薦！李炳憲、孫藝珍勇奪青龍獎6項大獎《徵人啟弒》；日本男神町田啟太、竹內涼真火熱共舞《10DANCE》超好嗑；韓國災難大片《巨洪》來襲 金多美成最強媽媽｜12月線上看推薦

日本男神町田啟太、竹內涼真火熱共舞《10DANCE》超好嗑；韓國科幻災難大片《巨洪》來襲，金多美成最強媽媽

12月上架的亞洲片單超精彩，首推預告一出就讓千萬少女尖叫不已的日片《10DANCE》，電影改編自同名人氣漫畫，雙男主找來竹內涼真、町田啓太擔綱，一個是日本拉丁舞冠軍，一個是日本標準舞冠軍，兩人要合作挑戰高難度的10項舞蹈錦標賽，跳著跳著竟舞出曖昧火花，不管是肢體、眼神，還是呼吸交流，都讓人心跳加速，「信也CP」超好嗑，絕對值得N刷。

韓國拍災難片已拍出新高度，本月上架的《巨洪》把末日災難、洪水結合科幻，劇情描述即將被洪水吞噬的公寓，金多美飾演的母親，不僅要拯救兒子，還肩負著人類存亡希望，攜手朴海秀一起展開生死存亡戰，光看預告中猶如海嘯的洪水來襲，就讓人不寒而慄！

廣告 廣告

台灣電影新上架的片單，則有《紅衣小女孩》億萬票房團隊操刀的《山忌 黃衣小飛俠》，劉以豪和袁澧林、曹佑寧受困山區，自此落入逃不出的無盡迴圈，電影雖以恐怖片包裝，實則是一部愛情片，害怕恐怖片的觀眾可安心服用。現在就來看看本月還有什麼亞洲強檔即將上架吧！

《10DANCE》

《10DANCE》劇照

改編自井上佐藤同名漫畫的真人版電影，日本人氣男神町田啟太、竹內涼真比拚舞技也跳出感情！竹內涼真片中飾演拉丁舞日本冠軍鈴木信也，町田啟太飾演的杉木信也則是標準舞日本冠軍。「雙信也」常被拿來比較，某日，鈴木收到杉木邀請，要找他組隊參加十項舞蹈錦標賽。個性南轅北轍的兩人常起衝突，但也變得愈來愈親近，鈴木發現自己竟開始對杉木產生不一樣的情感。

播出時間：12月18日

播出平台：Netflix

《巨洪》

《巨洪》劇照

《全知讀者視角》導演金秉祐，攜手實力派演員金多美、朴海秀打造全新韓國科幻災難大片。劇情描述巨洪即將淹沒地球的末日，身為人工智慧研究員的具安娜和兒子在公寓中拚命求生，人力資源保衛一號隊的孫熙兆找上她，緊握著人類最後希望的主角們，如何在洪水氾濫的公寓大樓裡掙扎求生！

播出時間：12月21日

播出平台：Netflix

《山忌 黃衣小飛俠》

《山忌 黃衣小飛俠》劇照

由《紅衣小女孩》億萬票房團隊操刀，集結劉以豪、袁澧林、曹佑寧台港人氣演員，劇情講述嘉銘、玉欣和安偉是大學登山社好友，某次登山途中，他們意外迷失方向，不斷繞回原地，彷彿陷入無盡迴圈。慌亂之際，濃霧中隱約出現一個身穿黃色雨衣的身影，沒想到，詭異意象卻接連發生，真正的噩夢才剛剛開始。

播出時間：12月5日

播出平台：中華電信MOD、Hami Video影劇館+

《進行曲》

《進行曲》劇照

《角頭》系列導演姜瑞智執導的熱血青春片，改編自世界大賽冠軍建中樂旗聯隊真實故事，講述一群高中少年加入樂旗聯隊，在社團即將廢除情況下，集結夥伴、挑戰體制、堅持夢想的歷程，最後呈現氣勢豪邁的「百人行進管樂大賽」相當有看頭，三位新生代演員牧森、劉育仁、余杰恩默契十足，火花四射。

播出時間：12月5日

播出平台：中華電信MOD、Hami Video影劇館+

《異能5：死了一個超人以後》

《異能5：死了一個超人以後》劇照

斥資200億打造的動作韓片，由羅美蘭、劉亞仁、安宰弘、朴珍榮主演，故事描述跆拳道少女琬書、想成為編劇的智星、養樂多阿姨善女、作業班長藥善，以及沒工作的文青啟動，他們5個人接受器官移植手術後，分別獲得了心臟、肺、腎臟、肝、角膜，卻還獲得了出乎意料的超能力！

播出時間：12月5日

播出平台：MyVideo、GP+、friDay影音

《噪音殺機》

《噪音殺機》劇照

以都會生活最令人崩潰的「樓層噪音」為題材，女主角李先彬首度挑戰驚悚片，劇情描述有聽力障礙的珠英，與妹妹珠憘終於買下夢寐以求的新房，卻沒想到噩夢才正要開始，珠憘開始被來自公寓某處的神秘噪音折磨得身心俱疲，某天突然失蹤，驚慌失措的珠英趕回家，與珠憘的男友基勳聯手追查真相！

播出時間：12月5日

播出平台：friDay影音

《我和我的殭屍女兒》

《我和我的殭屍女兒》劇照

韓國演技派男星曹政奭、李姃垠、曺汝貞、尹敬浩攜手主演，電影講述全世界遭受殭屍病毒的襲擊，為守護被感染的女兒，身為猛獸飼養員的爸爸正桓，運用長久以來照顧老虎的經驗，開始訓練自己的殭屍女兒。為了守護女兒，哪怕失去生命也在所不惜！

播出時間：12月12日

播出平台：MyVideo、FriDay影音、GP+（中華電信MOD、Hami Video影劇館+已上架）

《聖母殺手》

《聖母殺手》劇照

改編自同名小說的韓國動作爽片，韓國資深演員李慧英、金聖喆上演限制級對決。

劇情講述傳奇殺手「爪角」以剷除社會敗類為宗旨，冷酷俐落，被江湖中人奉為「聖母」。然而年過60的她，卻逐漸被長年效力的組織冷落。一次行動受傷，她被姜醫師所救，意外勾起她內心深處的初心與羈絆，並陷入前所未有的危機！

播出時間：12月12日

播出平台：CATCHPLAY+、friDay影音

《徵人啟弒》

《徵人啟弒》劇照

韓國名導朴贊郁驚悚話題新作，李炳憲、孫藝珍首度攜手飾演夫妻檔，勇奪本屆青龍獎6項大獎。本片改編自美國作家唐納威斯雷克經典小說《斧頭》。講述一名在造紙業奉獻多年的中年職員柳萬洙，因裁員一夕跌落谷底，為守住妻子美莉和兩個孩子，以及辛苦得來的房子，他在重返職場的絕境中，踏上一條不歸路。

播出時間：12月19日

播出平台：MyVideo

《角頭：鬥陣欸》

《角頭：鬥陣欸》劇照

全台票房賣破1.88億元台幣！本片劇情延續《角頭－大橋頭》之後發生的故事，東門幫「喜爺」積極推動大型都更案，結盟南霸天「海董」，虎視眈眈趁機併吞北部其他角頭的地盤，南北大戰箭在弦上，王識賢、高捷、喜翔、崔浩然、黃鐙輝、黃騰浩等豪華卡司主演。

播出時間：12月21日

播出平台：Netflix

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！