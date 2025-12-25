年底將至總預算仍卡關！賴清德怒轟藍白：還有什麼資格再談憲政？

桃園機場第三航廈北廊廳今（25）天正式啟用，總統賴清德親自出席啟用典禮，上台致詞時再度提到中央總預算卡關，怒轟立院聲稱支持國防預算，但卻用各種理由不願意交付審查，如今離年底只剩6天，若是立法院沒有辦法如期審查，就別談什麼憲法，「以政治理由阻擋國家人民所需預算，還有什麼資格再談憲政？」嚴正喊話立院應盡速審議並通過。

賴清德致詞時表示，今天適逢行憲紀念日，《憲法》明文規定，立法院對明年度的預算應在今年12月31日以前審查完畢，但如今只剩下6天，預算案卻還卡在程序委員會未排審，賴清德說，如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，就不要再跟人家談什麼憲法，連最基本的國家發展建設、人民需要的預算，都可以用政治理由來阻擋的話，還有什麼資格再談憲政？

賴清德也痛批，立院公開講「支持國防預算」，然後再藉各種理由連交付審查都不願意，「國人聽不懂也沒有辦法理解，既然聲稱支持，那為什麼連審查都不願意？有什麼問題就審查，執政黨禁得起考驗，編的每一筆預算都有根據，都符合國家社會人民發展的需要」。

賴清德強調，國防特別預算也是根據國家自我保護需求所編列的預算，如果立法院認為不宜，可以刪除也可以刪減，但就是不能夠用各種理由卡在程序委員會，連排案都不願意，所以特別在此建請在野黨跟執政黨共同合作，立法院能夠盡速審議中央政府總預算跟國防特別預算。

責任編輯／馮康蕙

