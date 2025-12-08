年底恐再現「利劍」？殲-15鎖定日本戰機 沈伯洋：中共正在把戰線拉大

民進黨不分區立委沈伯洋。 圖：Y’s Day「週三青年日」提供（資料照）

[Newtalk新聞] 日本防衛省7日凌晨發布消息：中國海軍航空母艦「遼寧號」的艦載機殲-15，6日兩度對航空自衛隊的F-15實施「火控雷達鎖定」，東海局勢引發全球關注，也聯想中國是否再次發動軍演。對此，民進黨立委沈伯洋今（8）日不諱言提到，年底本身是中國軍演可能時機，他認為，目前台日之間遇到的情勢，兩個國家該如何來討論才是重要的。

面對這次事件的嚴重性，日本防衛大臣小泉進次郎（Shinjiro Koizumi）7日在緊急記者會上也表示：「這是超出航空器安全飛行必要範圍的危險行為，極其遺憾。」日本防衛省已向中方提出強烈抗議，並強烈要求中方防止此類事件再次發生。

對於中國是否會在近期發動軍演？沈伯洋首先提到，不排除這樣的可能，年底本來就是中共可能軍演的時候。去年是「利劍」，今年是別的名稱。現在日本的防衛大臣反映對台灣來說至關重要，台灣當然並不會有直接反制作為，但是日本的動向應是我們要關注的焦點。

媒體問到，日本自衛隊被共機照射？沈伯洋說，這不只是照射，而是鎖定。在這樣狀況下，台灣是一天到晚在面臨如此的危機。可顯見中國要將戰線拉大，回應之前的政治爭議，也就是「台灣有事、日本有事」。

沈伯洋強調，大家一定要明瞭，中國不斷主張「軍事就是政治的延伸」，他們政治上所有的爭議，都會利用軍事的干擾做回應，所以日本面對該事情的反應，以及我國接下來遇到的反應，兩個國家該如何來討論才是重要的。

