年底想換工作？北市就服處釋出670個工作機會 月薪上看7萬
〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市就業服務處8日至12日在景美、內湖、西門、北投、艋舺、南港東明及信義等7個就業服務站舉辦微型徵才，集結25家知名企業、釋出670個工作機會，餐飲、零售、電子設備、單車租賃、視聽娛樂、長照及醫療等產業。其中，零售業也是出多元職缺，OSIM銷售人員月薪高達7萬元，業者也提供年度健康檢查、紓壓按摩以及特約商店等優惠福利。此外，北市聯醫忠孝及松德院區與數家居家長照也持續招募人才。
就服處指出，零售百貨求才若渴，新光三越、OSIM、棉花田、全家便利商店、美商德盟等皆釋出銷售、展售、門市服務、儲備幹部等多元職缺。其中OSIM銷售人員月薪上看7萬元(獎金另計)；美商德盟展售專員時薪220元，國定假日出勤雙倍薪。此外業者也有提供年度健康檢查、紓壓按摩、社團活動與特約商店優惠等福利。
就服處說明，餐飲旅宿仍是徵才主力，包括寒舍餐旅、王品、漢記、三商餐飲、阿爾法、豊漁等知名品牌全面徵才。其中豊漁餐飲集團鐵板燒師傅高薪5萬3000元、學徒則上看4萬7000元，兼職時薪達280元；阿爾法餐飲內外場正職月薪4萬5000元、兼職時薪可達250元。此外，業者還有提供孕婦友善工作環境、托兒補助、臨場健康服務、新人獎金、免費制服、員工分紅等多項福利。
另外，微笑單車本週再次釋出超過50個工作機會，調度與維護專員夜班月薪達4萬8000元，計時人員時薪240元。長照需求成長，市立聯醫、采鋐、苷心、惠安、潤田、暖心、溫邸等多家長照與居家照護機構同步招募照服員、居服員，兼職時薪200至450元不等，具照服員資格者更為搶手。
