年底戀愛運升溫！愛情甜蜜度最高星座TOP5 單身獅子女桃花朵朵開

進入2025年底，部分星座的感情狀態明顯活絡。不論是已有對象、想讓關係更穩定，或是仍在觀望中的單身者，以下5個星座在這段時間的戀愛感受度相對明顯（參考上升與太陽星座）。

Top5 雙魚座（愛情運★★★★）

雙魚女在本月的感情狀態偏順。單身者與新認識的人互動自然，話題延續性高；有伴侶者，可能收到對方的貼心安排或禮物，也會開始談到較實際的未來規劃。上半月重在感受，下半月則需要花心思經營，關係才會走得穩定。

Top4 巨蟹座（愛情運★★★★☆）

下半月感情動能明顯提升。15日火星、20日太陽先後進入戀愛相關位置，讓巨蟹的情感互動變得更積極。有伴侶者，對方的回應感提升，也可能討論同居或下一步安排；單身者遇到合眼緣對象的機率增加，若願意主動互動，進展會比較快。

廣告 廣告

Top3 雙子座（愛情運★★★★☆）

年底的雙子女在感情上比較願意表達想法。先前的疑慮逐漸釐清，有伴侶者若曾卡關，這段時間較容易把話說清楚。單身雙子遇到新對象的機率增加，互動節奏快，20日新月前後特別容易出現新的接觸機會，外在狀態與心態都會影響第一印象。

Top2 處女座（愛情運★★★★★）

處女女這段時間情緒相對穩定，重心偏向家庭與內在感受。有伴侶者，可能會花更多時間一起處理生活大小事，也有機會把過去的誤會說開，關係更踏實；尚未結婚者，關係可能往更具體的方向前進。單身者對感情的期待提高，參與活動、接觸熟人圈，或接受家人介紹，都有機會認識合適的人。

Top1 獅子座（愛情運★★★★★）

本月獅子女的感情狀態偏甜。戀愛相關宮位受到星象影響，日常互動中容易感受到愉快與陪伴感。有伴侶者，與另一半相處時間增加，也較容易找到共同興趣，約會安排變多。20日的新月，讓部分人開始關注與未來相關的議題。單身的獅子女社交活動頻繁，認識新對象的機會提高，若有好感，主動一些會比較有進展。

延伸閱讀

聖誕節想送到她心坎裡？看12金星星座女的專屬禮物攻略，這樣送絕對不會錯

唐綺陽星座運勢／處女當心「易與戀人擦出衝突」！獅子睡眠不足請顧好健康