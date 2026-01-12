年底拚無菸城 北市推戶外定點吸菸
台北市長蔣萬安效法東京，力拚年底前打造台北成為「無菸城市」，北市衛生局12日表示，將推動「戶外定點吸菸」及「行走不吸菸」計畫，跳脫過往以畫設禁菸區為主的思維，明確畫設合規的戶外吸菸區，呼籲中央共同修法，解決民眾長期以來所困擾的戶外吸菸問題。董氏基金會指出，「戶外定點吸菸」符合WHO建議，肯定北市府提出的分流策略。
蔣萬安接受《中國時報》專訪，提及東京千代田區24年前曾發生吸菸者行走時，香菸不慎傷及孩童眼睛的事件，日本於是立法訂定禁止在街頭吸菸，全面推動無菸環境。他看到日韓成功案例後，一直希望把台北市打造成全市無菸的城市。
北市研考會去年10月對無菸環境做民調，有8成5民眾曾遇到「邊走邊吸菸」帶來的困擾，另有8成民眾認同設置戶外定點吸菸區。
為翻轉過去被動畫設禁菸區的觀念，主動建立「吸菸須在指定區」新文化，衛生局將推動「戶外定點吸菸」及「行走不吸菸」計畫，由於現行吸菸者不易找到合適場所，甚至誤入禁菸區吸菸而觸法，未來將推動正面表列標示，畫設戶外吸菸區讓吸菸者清楚判斷哪裡可吸菸，不吸菸者也能安心避開，同時對人潮熱區投入更多人力巡查與勸導，落實「行走不吸菸」。
衛生局指出，預計先從吸菸熱點開始施行評估後，再擬定完整計畫的推動時程。
國民黨台北市議員詹為元認為，目前《菸害防制法》沒有條文限制室外抽菸，所以與母法的扞格是最大的挑戰。在母法未修正前，可以透過自治條例增加法源基礎，完善設置吸菸區。
民進黨台北市議員洪健益表達支持，他說，為了台北城市面貌甚至接軌國際，若有明確規範保障抽菸者權益樂見其成，建議剛開始吸菸區設點不用多，先打出能見度再慢慢規畫，最終目標朝向減少抽菸總人數。
董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，雖然國人吸菸率持續下降，推估全台尚有250萬名吸菸者，且台北市人口稠密，如何設置室外吸菸區，讓商家同意、民眾遵循，需要有更多的策略和智慧，可參考香港、澳洲設置熄菸桶的做法；更重要的是，除了衛生局之外，也應納入環保局的角色，他們具備處理清潔管理問題的專業。（吸菸有害健康）
