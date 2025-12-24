年底掃除，窗簾改裝煥然一新！歐盟認證安全永續頂級家飾 芮格居家美形鋁合金蜂巢簾全新上市

（圖片提供：芮格居家）

【記者 薛郁雯/綜合報導】有沒有注意到，窗簾可能是家裏最少更新或清洗的家用軟件了，似乎掛上去就從此被遺忘，直到再次搬家、或重新裝潢、老化損耗或故障、或剛換工作上晚班的先生需要更好的睡眠、或是家庭多了新生兒而有遮光隔熱隔音等不同需求時，大家才會根據當下最急迫的需求和實用性來決定換窗簾這件事。消費者換窗簾的考量順序，總結來說，通常功能第一、款式次之，再來才是預算、美觀與維護。

累積50年解決全球家飾用品豐富經驗的上市上櫃大廠「芮格居家」指出，窗簾是家中佔據極大面積的軟裝，不只具有節能、遮陽、調節光線、保護隱私等功能，不同顏色、材質和款式還能打造出不同的氛圍，為空間環境增添色彩和美感。

身為台灣蜂巢簾第一把交椅的芮格強調，蜂巢簾的最大特色就是它的中空六角形結構，像蜂巢一樣的結構是優點的核心，其最大的優勢是超級節能隔熱 (Energy Saving) ，中空的空氣層能有效阻擋熱傳導和熱對流，隔熱效果好，特別適合西曬窗、頂樓加蓋或對節省冷氣 / 暖氣電費有需求的人。內層有鋁質隔熱層的遮光款效果極佳。

蜂巢簾是窗簾款式中、少數能提供上開式（Top-Down/Bottom-Up）操作，達到彈性調光，窗簾可從上方拉下來，下方保持關閉，既能保留頂部採光，又能確保下方隱私，許多人最終決定選擇蜂巢簾此款「夢幻逸品」。

延續蜂巢簾所擁有的「隔熱、節能、環保、安全」等核心功能，芮格近日推出 「美形鋁合金蜂巢簾」，一款專為追求質感與高階視覺調性而生的經典窗飾，讓窗框整體更加和諧，多了「高級訂製」的品味。上、下軌道以輕量美形鋁合金製成，穩定、耐用、抗潮濕、抗紫外線，在軌道上方加入與簾身同色的飾布細節，節能亦兼具美感。

圖說:：蜂巢簾（又稱風琴簾）迅速在台灣窗簾市場中崛起，成為室內設計師與消費者選購的焦點。（圖片提供：芮格居家）

光線與美感同步在窗前落座

無拉繩設計讓視覺乾淨純粹，操作流暢、兒寵安全，蜂巢簾最經典的下開式（STD）開法，適合臥室與需要安靜視覺線條的空間。上下雙開式（TDBU）既能保留採光，又能維持隱私，特別適合面街、低樓層與需要柔光又不想曝光的書房、客廳與工作室。選擇「全遮光」讓睡眠空間、影音室、夜班族的白天休息更沉靜 ; 「半透光」則保留柔和光線，打造舒服的明亮感，適合客廳、餐區、閱讀區。

該系列一次便推出多達 15 種顏色，無論現代感十足的書房、日系寧靜的臥室，或暖色調的家庭空間，都能找到剛剛好的那一色，搭配同色飾布的統一性，使整體視覺一致，像是替窗框換上一件沉穩又有品味的外套。

芮格居家Regal Estate 持續推出符合台灣氣候與生活習慣的窗簾系列，帶來「舒適、節能、美觀、便利」四合一的理想居家方案。並首創線上免費客製裁切，有傳統的基本安裝，更上架免打孔快裝系列，在人力不好取得、施工費用愈來愈高漲的現在，無疑為現代家庭提供更自由、簡便的DIY選擇。