年底換機好時機 手機降價Top15排名一次看

記者李鴻典／台北報導

進入年末，在年底促銷旺季與激烈的品牌競爭壓力下，台灣實體通路手機價格持續出現明顯調整，傑昇通信門市整理11月最新降價手機排行，反映單月降幅落在4％到17％，整體總降幅則介於5％到48％之間，價格波動的深度與廣度清晰可見；本月降價榜的焦點包括剛上市價格即下修5千的OPPO Find X9，以及自上市以來累計15,200元總降價金額的motorola Razr 50 Ultra，幾乎是本月價格極限，品牌與通路在不同價格帶同步採取降價策略，不僅加速舊機庫存去化，更體現新機迅速切入市場的戰略佈局。

廣告 廣告

2025年傑昇通信門市11月手機降價榜。（圖／品牌業者提供）

OPPO影像旗艦Find X9在台上市短短一個月後，就出現5,000元的降價，降幅達17%。傑昇通信表示，在旗艦機市場中，首波銷售通常由預購、限量促銷與通路補貼混合驅動，而當贈品或補貼活動結束後，通路為延續銷量，往往會採取直接讓利，以吸引仍在觀望的消費者；其次，Find系列本身以影像為主打，一上市即面臨多款性質相近的機型，因此通路也會以價格做為快速搶單的手段；不過，Find X9現在的價格比首發更具吸引力，顯見OPPO以犧牲部分利潤為代價，有效縮短消費者的決策猶豫期，換取市場份額與銷量增速的雙贏。

2025年傑昇通信門市11月手機降價榜，OPPO Find X9降幅達17%，價格讓利助攻銷量成長。（圖／品牌業者提供）

本月降價榜上，motorola Razr 50 Ultra以累計15,200元的總降價金額與高達48%的總降幅，幾乎打對折的降價幅度，成為跳水王；傑昇通信分析，這種極端降價，意味該機型已進入產品生命週期的 尾聲，加上摺疊競品在近半年內極其密集，舊機唯一的突破口就是利用價格極限將庫存快速變現。本月還有數款機型累積總降價超過一萬元，像是三星Galaxy Z Fold7（16GB/1TB）、vivo X200 FE、以及小米Mix Flip，這些機型的累積降幅在四成左右，入手門檻大幅下修，對於擁有普發一萬元或其他一次性補貼的消費者而言，以補貼金額抵扣購機成本，只需支付少量差額即可入手。

總降價冠軍moto Razr 50 Ultra的「半價出清」降價48%近乎腰斬。（圖／品牌業者提供）

最特別的是POCO F8系列，剛於11月上市即全數進榜，平均降幅接近一成。傑昇通信認為，當品牌採用限制通路販售的策略，只維持線上銷售，並透過新機預防性降價補貼吸引消費者，迅速在目標市場內形成銷量爆發點，來保持產品價格競爭力，確保在與同級中階機型競爭時，價格永遠處於領先優勢；同時，這也暗示品牌有可能為接下來的年終促銷做準備，提前釋放部分價格空間。

值得注意的是，儘管安卓陣營在本月價格操作上動作頻繁，蘋果也有兩款機型進榜，分別是拿下蘋果陣營單月降價1,900元居首的iPhone 17 Pro Max（256GB），與iPhone Air（256GB）以3,910元的總降價金額、11%的總降幅與5%的月降幅，成為最具代表性的降價指標。傑昇通信指出，作為市場的風向標，iPhone的價格浮動通常較為溫和，降價幅度遠不及安卓陣營，但當新機周期與通路促銷交錯，仍會出現短期價格波動的現象，也為年末的潛在消費力做充分的價格鋪墊。

蘋果iPhone 17 Pro Max狂砍1,900元，拿下蘋果陣營的月降價冠軍。（圖／品牌業者提供）

年末假期與跨年旅遊潮到來，遠傳電信推出「漫遊年終感謝祭，出國上網優惠好禮三重送」。日本計日型一天129元好評再延長；韓國計日型一天99元不限流量；全新美加大容量包10/20/30GB任你選，最低1GB只要31元；美加計日型原價一天179元降價優惠149元。申辦遠傳漫遊任一國家，即可抽日本郵輪雙人行、漫遊折扣金6千元，再送機場接送折價券！遠傳原號漫遊免換卡、可收OTP驗證碼、不錯過重要來電。

美國年末購物季、跨年活動、加拿大極光旺季，吸引遊客長途深度旅遊，為滿足美加長途旅客，遠傳即日起全新推出美加大容量包系列：10GB 588元、20GB 888元、30GB 928元，1GB只要31元起，長途旅程、商務視訊會議免煩惱，導航打卡分享超夠用。美加計日型同步降價，原價一天179元限時降價149元。

遠傳漫遊年終感謝祭，出國上網優惠好禮三重送。（圖／品牌業者提供）

若需要跨洲多國旅行，遠傳提供「跨洲多國定量包」最低1GB只要99元、及「跨洲多國計日型」方案一天288元，可於全世界124個國家及重要轉機點使用，收OTP驗證碼、原號撥打接聽重要電話無縫接軌不斷線！遠傳漫遊年終感謝祭活動，除了漫遊優惠價，申辦再送格上租車機場接送優惠券150元，還有機會抽中沖繩郵輪雙人行、漫遊折扣金等優惠，期望讓每位用戶都能享受「出國上網超划算、免換卡、網路順暢又安心」的體驗。

遠傳預付卡也提供原號出國漫遊上網服務，除賞雪超熱門的日本、韓國上網方案最低1GB只要60元起，12月新上市「中港澳出國上網方案」，15天5GB也只要499元，三地趴趴走，跨區不必切換都能順暢使用。熱門的日韓漫遊也推出超優惠方案，日本提供5天3GB只要349元，或15天5GB售價488元的選擇；而韓國上網15天5GB只要499元，再加100元就可加倍流量到10GB。遠傳預付卡漫遊，不限遠傳用戶皆可申辦，且支援eSIM，可在直營門市免換卡即開即用。

以國際交流為核心的「2025 College High世界大學街舞高峰會」即將登場！中華電信MOD與Hami Video將自明(12/6)日下午1點起，連續兩天免費全程直播第21屆「2025 College High世界大學街舞高峰會」，帶觀眾直擊最炸的大專院校街舞競賽。本屆邀到日本、法國、韓國與台灣五支頂尖大學代表隊共20人，角逐World Cup世界盃最高榮耀；評審陣容更為歷屆規模之最，包括曾奪下College High World Cup冠軍的日本Popper Ringo Winbee、法國新生代實力舞者Darren Modestine等12位頂尖舞者坐鎮，為賽事再添亮點。無法到場的舞迷，千萬別錯過MOD、Hami Video的現場直播，一起為台灣代表隊應援！

聖誕節前最讓人期待的年度採購盛事來了！全國電子「聖誕歡購1212」雙12優惠於 12 月 6 日至 12 月 15 日登場。從精品大家電到熱門3C，全館限時優惠一次到位。推出指定大家電65折起、全館家電9折等超值優惠，祭出深受消費者喜愛的「滿額1元放大術」，購買指定商品達到門檻，就能以1元加購Dyson涼暖空氣清淨機等各式熱門精品家電，。

全國電子「聖誕歡購1212」雙12優惠於12月6日至12月15日登場。（圖／品牌業者提供）

活動期間同步推出全民普發的「全館雙抽萬得FOR」，自11月1日起至12月14日止，全館消費皆可參加週週抽一萬點會員普發金(全國電子會員點數，1點=1元)，以及滿萬抽最高六萬元免單等回饋。

隨著中央宣布將於後年起全面禁用廚餘養豬，台灣家戶廚餘處理方式即將迎來重大轉折。家事達人486先生指出，廚餘處理應「今日事、今日畢」，而家用廚餘機正是達成源頭治理的關鍵工具。

乾燥研磨型廚餘機能大幅減少廚餘體積並去除水份和異味。（圖／品牌業者提供）

透過當日處理廚餘，不僅能徹底改善異味與儲放問題，也可降低清運過程可能帶來的衛生風險。目前市面上的家用廚餘機主要可分為「乾燥研磨型」、「粉碎研磨型」及「生物分解型」，民眾可依家庭習慣、使用頻率與廚房配置挑選適合的機種。

「乾燥研磨型」廚餘機以高溫烘乾搭配粉碎技術為主，能在短時間內大幅減少廚餘體積並去除水份與異味，處理後呈乾燥狀態便於短期存放或延後處置。「粉碎研磨型」多採廚下安裝，不佔檯面空間。486先生補充，這類產品在歐美家庭已普及多年，透過高馬力馬達與多層研磨設計，將廚餘細緻粉碎後隨水排入下水道，達到「隨丟隨處理」的效果，適合追求廚房整潔與高效率的家庭。

粉碎研磨型廚餘機多採廚下安裝，不佔檯面空間。（圖／品牌業者提供）

至於「生物分解式」則以益生菌或微生物自然分解為核心，強調環保優勢，但處理時間較長、無法處理大骨、硬殼，且需定期更換或補充菌種。

更多三立新聞網報導

很多人不知道！他發票幸運中百萬 因少做「這1步驟」恐痛失獎金

真相曝光！被拒載竟PO影公審駕駛長！國光客運打臉 揭「罵司機王X蛋」

手刀！UNDEFEATED x Nike Air Max 95 Black、Sail雙色限時開搶

台灣測速照相密度是「日本307倍」去年光6都+國道就開單2125萬件

