年底換車潮必看！ 福斯原廠認證中古車祭八大保證 133項檢測安心購

對於許多想入手歐系車款卻又擔心二手車況的消費者來說，市場上資訊不透明始終是一大門檻；為了建立更值得信賴的交易標準，Volkswagen Certified Pre-Owned福斯原廠認證中古車特別引進了德國原廠的嚴謹規範，強調每一輛上架車款都必須經過高達133項的全面細節檢測確保車況品質經得起考驗；產品陣容也相當多元，除了市場熟知的經典掀背車款，也同步提供T-SUV休旅家族、都會小車Polo乃至於純電ID.車系，滿足不同用車族群的需求。



在購車體驗方面，福斯試圖透過數位化工具解決傳統中古車市「大海撈針」的困擾；消費者可直接在官方網站上透過車型、年份、價格與里程數等條件進行精準篩選，並利用線上比較功能快速鎖定理想標的，大幅節省往返展間的奔波時間。



更關鍵的是，為了讓中古車主享有如同新車般的安心感，品牌提出了具體的「八大保證」服務，包含原廠透明車歷、原廠品質認證、升級交車禮遇、無限里程原廠保固、道路救援暢行服務、購前安心試駕、不限品牌一站式輕鬆換購以及購車後7天鑑賞期內或1,000公里以內退換保證，大幅降低了消費者購入二手車的風險與疑慮。



隨著年底換車旺季來臨，福斯原廠認證中古車也針對財務面釋出利多，試圖降低入手門檻；目前全台12處授權據點同步啟動年終方案，針對特定財務規劃提供零頭款、首年低月付等彈性選擇，若在年底前完成購車，還能獲得額外的服務禮券回饋。

