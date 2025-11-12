隨著年底假期與跨年旺季將至，南國海島旅遊再度掀起熱潮。距離台灣僅兩個多小時航程的菲律賓長灘島，因擁有細緻白沙、清澈海水與繽紛夜生活，被譽為「亞洲最迷人的度假島嶼」。目前透過菲律賓皇家航空（Royal Air Philippines）台北直飛航線，即可輕鬆抵達這座熱帶天堂，成為年底出遊與跨年放假的熱門選擇。

年底放假去哪玩？直飛長灘島成熱門首選 陽光、海灘、倒數派對一次滿足

每年12月到隔年2月正是長灘島氣候最宜人的季節，陽光明媚、海風舒適，是最適合逃離冬季寒意的時刻。從白天的浮潛、立槳、跳島體驗，到傍晚在白沙灘看夕陽、夜晚參加海邊倒數派對，旅客可盡情享受悠閒與熱情交織的假期氛圍。

廣告 廣告

不少上班族也趁著年底消化年假，安排一趟「說走就走」的療癒之旅。菲律賓皇家航空提供台北直飛航班，省去轉機時間，不論是三天小旅行或五天深度假期都能輕鬆成行。島上各式度假飯店、餐酒吧與按摩SPA林立，讓旅客在蔚藍海景與細沙步道間，徹底放鬆身心。

年底放假去哪玩？直飛長灘島成熱門首選 陽光、海灘、倒數派對一次滿足

近年長灘島除了經典的白沙灘外，也興起許多新興旅遊亮點，如鱷魚島浮潛、普卡貝殼沙灘的靜謐午後、以及D’Mall街區的在地小吃與手作紀念品，都成為旅客口碑推薦的行程。對喜歡自然與海洋活動的旅人來說，長灘島依舊保有最純粹的南洋風情。

想在今年底換個方式迎接新年，不妨讓長灘島成為2026年的第一個記憶。更多航班與旅遊資訊可參考菲律賓皇家航空台灣總代理（瑞綺國際旅行社）官網，即刻規劃屬於自己的海島假期。 查看原文