年底旅遊旺季 TSA推優惠申辦PreCheck加速通關
根據Yahoo及USA Today等報導，年底旅遊旺季將至，美國各大機場預估將迎來破紀錄旅遊人潮，安檢動線勢必更加壅塞。為協助旅客在繁忙節期間加速通關，美國運輸安全管理局（TSA）宣布重新推出限時「家庭飛行優惠折扣（Families on the Fly）」，鼓勵民眾提前申辦TSA PreCheck，加快節日旅運的安檢流程。
TSA表示，在今年的12月31日前，只要兩人同時、於同一地點申請TSA PreCheck，第二位申請者可享15美元折扣。TSA PreCheck一般5年會員費約85美元（依申辦的業者CLEAR、IDEMIA或Telos略有差異），以一家4口申請為例，總共可節省30美元。
儘管活動名稱含「家庭」，TSA強調此優惠不限家庭成員，無論是伴侶、同事、朋友，甚至一年只見一次的旅伴，只要兩人同行申辦，即可享折扣。優惠僅適用首次申請者。
TSA PreCheck以快速通關見長，旅客無需脫鞋、取出筆電或液體，安檢速度明顯優於一般通道。目前全美已有超過200座機場提供PreCheck專用安檢線，部分以排隊冗長著稱的大型轉機機場，也視其為紓壓要角。為因應當前的節日旅行潮，美國已有15座機場試行改版後、更具效率的PreCheck版本。
TSA指出，年末一向是PreCheck申請高峰，許多旅客希望在假期最後一刻取得資格。今年機場預估將更為繁忙，TSA因此提前祭出優惠，希望能分散申請人潮、加速處理審核。
另外，TSA已於今年稍早推出「TSA PreCheck 無接觸身分驗證」（Touchless ID），透過旅客驗證服務（Traveler Verification Service）的人臉辨識技術，讓旅客在安檢時，無需出示實體身分證或登機證。旅客若透過合作航空公司辦理登機，系統會提示是否加入Touchless ID。參與者在托運或登機處會被拍攝照片，系統建立生物辨識模板，並與政府現有資料比對。其手機登機證上會標示已同意使用此技術。
TSA強調，Touchless ID完全採自願參與，旅客可隨時退出；但先前拍攝的影像，可能依相關規範被保留。目前，該技術僅在15座機場、由五家航空公司提供服務。其中包括洛杉磯國際機場（LAX）的阿拉斯加航空（Alaska Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines）；舊金山國際機場（SFO）的聯合航空；紐約甘迺迪國際機場（JFK）的達美航空、拉瓜迪亞機場（LGA）的美國航空（American Airlines）、西南航空（Southwest Airlines）、達美航空、聯合航空；西雅圖塔科馬國際機場（Sea–Tac）的阿拉斯加航空、美國航空、達美航空、西南航空、及聯合航空等。
