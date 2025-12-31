年底旺季房市回暖 4大房仲12月交易量皆月增

（中央社記者何秀玲台北31日電）國內4大房仲12月交易量今天出爐，整體呈現回升走勢；永慶房屋與中信房屋年月雙增，台灣房屋和住商機構則月增年減。房仲分析，年底購屋旺季帶動剛性自住族進場，但央行房市信用管制措施續行，買賣價格認知拉鋸，市場擴量仍有限。

永慶房屋12月統計全台內部交易量月增1%、年增2%。永慶房屋表示，進入年底購屋旺季，但央行第4季理監事會決議第7波選擇性信用管制續行，加上買賣雙方對於價格認知拉鋸的交互影響下，市場未出現明顯放量。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，明年有國內外政經情勢、房市政策、兩岸關係與市場供給等變數影響，房市表現須審慎看待，預期2026年房市呈「價緩跌、量盤整」格局。

中信房屋統計內部成交件數，12月全台交易量月增10.5%，年增2%。中信房屋總經理張世宗指出，2025年第4季以來，成交量連3個月穩步攀升，因傳統房市旺季來臨，議價空間略有鬆動契機，許多自住與換屋族群果斷進場，帶動成交量成長，預期這波由剛性需求支撐的交易動能，將有望一路延伸至農曆年前。

展望明年，張世宗認為，在股市獲利、屋主議價空間擴大情況下，觀望已久的剛性買盤應會陸續進場，2026年交易表現可望優於今年。

台灣房屋集團統計12月內部交易量月增6.1%，年減11.1%。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，2025年受限貸令壓抑，不過央行第4季理監事會宣布回歸銀行內控，對自住族釋出友善訊號，使年底購屋需求動作更加積極，交易量持續回溫中。

張旭嵐指出，房市仍受政策箝制，難大展手腳，但購屋需求仍在，2026年房市價量都不致躁進，更趨向健康發展。

住商機構統計加盟店成交件數，12月交易量月增4.7%、年減12.5%。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，延續11月交易狀況加上股市表現轉強，同時降價逐漸成為市場共識，加上央行理監事會後「硬中帶軟」的態度，12月買氣穩步向前。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，隨著股市轉佳，資金寬鬆趨勢不變，若無重大衝擊，應能讓買氣回穩，2026年應是穩中求進的一年。（編輯：楊蘭軒）1141231