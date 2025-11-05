年底最強爆紅聖誕倒數月曆來了！Aesop、LUSH、M·A·C、Acqua di Parma豪華組合全解析

（圖／品牌提供）

2025聖誕最強倒數月曆推薦TOP 5

最後一波美妝倒數月曆隆重登場，精彩連連，包括Acqua di Parma奢華的香氛月曆、AESOP的純淨冥想放鬆月曆、M·A·C的美妝樂園月曆、LUSH的完美聖誕沐浴氛圍，通通是最佳選擇！

1.Acqua di Parma 2025 金色假期聖誕倒數月曆，價格：29,800元

義大利奢華香氛品牌 Acqua di Parma，今年以「金色假期（Golden Holiday）」為題，將節慶倒數轉化成一場優雅的嗅覺探索。整體設計以金色光影為主軸，象徵節慶的歡騰與永恆格調，每天打開一格，就像拆開一段義式生活的香氣篇章。

​這款月曆囊括品牌三大系列的代表香氣──克羅尼亞（Colonia） 的經典柑橘優雅、藍色地中海（Blu Mediterraneo） 的陽光與海風、格調（Signatures of the Sun） 的藝術奢華！更驚喜的是，今年首次收錄正貨香水50ml（克羅尼亞經典淡香精），再度刷新奢華倒數月曆的標準。從香水、蠟燭到身體乳霜，每一件都是節慶收藏級的精緻作品。

（圖／品牌提供）

內容亮點一次看，這次有香水 13 入：包括克羅尼亞經典淡香精 50ml、藍色地中海系列迷你香氛（西西里青橘、卡布里香橙、無花果、加州桂等）、格調系列（木蘭、玫瑰、茉莉、藏紅花、沉香）；護手霜 2 入：包括清柚護手霜 30ml、桂花護手霜 30ml；身體乳霜 1 入：格調曦光玫瑰身體乳霜 15ml；沐浴膠 2 入：克羅尼亞經典沐浴膠 75ml、藍色地中海卡布里香橙沐浴膠 40ml。潤膚乳 3 入：包括克羅尼亞經典潤膚乳 75ml、卡布里香橙潤膚乳 40ml、加州桂潤膚乳 20ml；香氛皂 1 入：克羅尼亞經典香氛皂 50g；蠟燭 3 入：靜謐雪松、濃情潘尼、甜蜜托尼香氛蠟燭。

以義大利工藝結合節慶浪漫，Acqua di Parma 讓12月的每一天，都成為一場專屬於香氣與優雅的日常儀式。​

Acqua di Parma 金色假期聖誕倒數月曆 / 29,800元（圖／品牌提供）

2. Aesop寓香之所 聖誕倒數月曆，價格：17,150元

限量30組／五間概念店限定（忠孝、大安、南西、永康、台中）

今年 Aesop 以「居心香映，隅隅生悅」為主題，打造出一座能“居香而思”的節慶宅邸。品牌首度推出最具份量與藝術性的節日倒數月曆——寓香之所（House of Aromas），以獨特的「十三扇門」設計，隱喻品牌對於不對稱之美與奇數哲學的偏愛。

門牌編號由 1 到 25，但刻意跳過偶數，以幽默方式詮釋「非典型聖誕節」的玩味精神。打開每一扇門，都是一場香氣、肌膚與心靈的探索之旅。從臉部保養到身體護理，再到空間香氣，Aesop 用純淨植萃氣息描繪出現代人心中最平靜的「居所」。

Aesop 寓香之所聖誕倒數月曆 / 17,150元（圖／品牌提供）

內容亮點：包括臉部保養：澄瑩面部精華素 60ml、大馬士革玫瑰精露 25ml、純淨滋潤去角質霜 75ml；身體護理：天竺葵身體潔膚露 100ml、賦活芳香護手霜 30ml、厄勒俄斯芳香護手霜 30ml、甦活生薑油 10ml；香氣體驗：俄勞斯芳香室內噴霧 50ml、依蘭潔膚香塊 30g、馬拉喀什馥郁香精 10ml、蜻蛉線香、青銅線香座；生活小物類則囊括：牙膏 10ml、漱口水 50ml、香氛擺件實在太齊全！

整體包裝靈感取自建築大師 柯比意（Le Corbusier）《建築色彩集》，以溫潤柔霧色調呈現「感官居家」的概念。包材皆為 FSC® 認證再生紙 製作，可回收、可重複使用，是美學與永續並存的典範。Aesop 寓香之所聖誕倒數月曆 / 17,150元（圖／品牌提供）

3. M·A·C 未來樂園系列 2025 聖誕倒數月曆，價格：9,000元

11/6 忠孝SOGO 首賣、11/18全台上市

彩妝類的倒數月曆就選M.A.C！最懂彩妝迷的 M·A·C，再次用高能驚喜收服所有美妝控！以「未來樂園」為題，打造出24格絕美彩妝宇宙，從唇膏正貨、眼影到妝前保養一次滿足。今年更首次登場限量 凝膠眼膜與刮痧板，讓美妝倒數更添保養儀式感。

M·A·C 未來樂園系列 2025 聖誕倒數月曆 / 9,000元（圖／品牌提供）

內容物亮點：

裡面包括泰迪唇彩組，原價2,650元（含 Satin Teddy、Naughty Teddy、Shiny Teddy、Edgy Teddy）、3色迷你唇膏組原價1,300元（Posh Pit、No Photos、TnTeaser、Spice It Up、Thanks It’s MAC、Business Casual）、9色眼影盤原價1,800元、刷具組 原價3,600元（#143、#159、#217 專業彩妝刷＋刷具包），買到賺到唷！​

M·A·C 未來樂園系列 2025 聖誕倒數月曆 / 9,000元（圖／品牌提供）

4. OLIVIERS&CO 2025 地中海美味聖誕倒數月曆，價格：2,890元

從橄欖油到香醋、果醬與可可甜點，OLIVIERS&CO 以最具生活感的「地中海餐桌」迎接聖誕。紅、綠、金三色構築立體聖誕場景，藏著 24 份迷你風味禮，每一格都是饕客的幸福時刻。

OLIVIERS&CO 聖誕倒數月曆 / 2,890元（圖／品牌提供）

內容物包括：風味橄欖油20ml×5、聖誕橄欖油100ml、莊園橄欖油20ml、葡萄香醋×5、抹醬與果醬4入、番茄粉、松露可可、法國水果軟糖、牛軋糖、杏仁餅等。

OLIVIERS&CO 聖誕倒數月曆 / 2,890元（圖／品牌提供）

5. LUSH 2025 聖誕倒數月曆系列

這次LUSH推出兩款倒數月曆禮盒！聖誕月曆禮盒 11,000元和高街29½號月曆禮盒 7,450元！

迎來品牌 30 週年，LUSH 以「聖誕市集」為靈感，推出兩款極具收藏價值的倒數月曆，從香氣、泡泡浴芭到沐浴露、香氛蠟燭、襪子，一應俱全。全系列採用 100% 可回收材料，讓節慶歡樂更永續。​

LUSH聖誕月曆禮盒（11,000元），含25款純素正貨、10款限定新品，由倫敦藝術家 Shruti Gadhvi 繪製插畫，充滿手作感與節慶能量。。（圖／品牌提供）

LUSH高街29½號月曆禮盒（7,450元），靈感源自品牌起點門市「29½ High Street」，以25款浸浴產品打造泡泡奇幻世界，附5款限量新品與角色紙板設計，充滿童趣想像。（圖／品牌提供)

